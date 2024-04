Lekárka: Počet prípadov nealkoholového stukovatenia pečene pribúda

Bratislava 27. apríla (TASR) - Počet pacientov s nealkoholovým stukovatením pečene pribúda. Vplývať na to môže nezdravý životný štýl. Poukázala na to všeobecná lekárka Jana Bendová. Apeluje preto na zmenu štýlu. Odporúča zdravé stravovanie či pravidelný pohyb.



"Toto ochorenie pribúda. Má ho viac ako tretina obyvateľov Slovenska, možno aj viac, pretože nemáme úplne presné čísla na celej populácii a vidíme, že ochorenia pečene, čo sa týka stukovatenia pečene, pribúdajú každým rokom, pretože pribúda počet ľudí, ktorí žijú nezdravo, ktorí sa nezdravo stravujú, málo sa hýbu a priberajú," poznamenala.



Nealkoholové stukovatenie pečene hrozí najmä ľuďom s nadváhou alebo obezitou. V rámci prevencie sa preto odporúča zdravý životný štýl. Ľudia by mali jesť vyváženú stravu s obsahom ovocia, zeleniny, bielkovín a sacharidov. Nevhodné je fajčenie aj konzumácia alkoholu. Naopak, vhodným je pravidelné cvičenie.



Okrem prevencie je potrebná aj skorá diagnostika. Ochorenie je však náročné odhaliť. Lekárka upozornila na to, že v počiatočných štádiách sa zvyčajne nevyskytujú žiadne príznaky, prípadne sú podobné ako pri iných ochoreniach. "Napríklad chronická únava - človek sa cíti stále unavený, vyčerpaný a môže to byť naozaj v dôsledku toho, že má toho naloženého priveľa, má priveľa pracovných povinností, ale môže k tomu prispievať napríklad aj to, že má chorú pečeň," podotkla. Príznakmi môžu byť i tlak v oblasti pečene, nafukovanie či horšie trávenie.



Vďaka včasnej diagnostike možno nastaviť liečbu v počiatočných štádiách a zastaviť zhoršovanie ochorenia, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu pečene. Bendová preto apeluje na ľudí, aby absolvovali krvné testy v rámci preventívnej prehliadky. "Všeobecný lekár vyšetrí z krvi dva dôležité testy, čo sa týka funkcie pečene, nazývame ich pečeňové testy. (...) Ak mal daný človek problém s pečeňou v minulosti alebo má lekár podozrenie, že sa s pečeňou niečo deje, môže dať vyšetriť aj ďalšie pečeňové testy a poslať človeka na ultrazvuk pečene. (...) Ten ukáže, či je pečeň väčšia a či je stukovatená," dodala.