Lekárka: Zhubné nádory pokožky Slovákov neobchádzajú

Bratislava 19. mája (TASR) – Výskyt zhubných nádorov pokožky sa na Slovensku pohybuje okolo 16 percent. Pred obdobím pandémie nového koronavírusu prispievali k ich odhaleniu zlepšujúci sa skríning a skoršia diagnostika melanómu. Aký trend je možné očakávať teraz, je zatiaľ otázne. Pri príležitosti 18. ročníka Európskeho dňa melanómu na Slovensku na to poukázala onkodermatologička z Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave Zuzana Murárová.



Vysvetlila, že malígny melanóm sa vyskytuje u pacientov v každom veku, objavuje sa však aj u mladších jedincov. Patrí medzi najčastejšie malignity u mladých žien do 40 rokov a u mužov je výskyt až dvakrát vyšší po 65. roku života. Melanóm je podľa lekárov zákerný v tom, že je veľmi mnohotvárny. Môže mať rôzne farby – odtiene hnedej, čiernej, ako rastie, môže sa v ňom objaviť červená, biela i modrá. Vyskytuje sa aj melanóm, ktorému chýba pigment.



Charakterizujú ho nepravidelný tvar, rozstrapkané zubaté okraje a fakt, že rastie, mení sa. Obyčajne má aj priemer väčší ako bežné znamienko, čiže viac ako päť či šesť milimetrov. Melanóm sa môže zriedkavejšie vyskytnúť na oku, slizniciach či dokonca pod nechtom. Podozrivé by malo byť aj každé nehojace sa poškodenie kože.



Prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti Dušan Buchvald zdôraznil, že pandémia ochorenia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila starostlivosť o onkologických pacientov. „Kým pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať alebo dokonca úspešne znižovať, vlani došlo približne k 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny. Teda až 40 percent ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas. To platí aj pri pacientoch so zhubnými nádormi kože a malígnym melanómom,“ povedal.



Zvýšené riziko vzniku melanómu majú ľudia, ktorí sa opakovane spálili na slnku, ľudia s fototypom kože I. a II., teda s bledou pokožkou s pehami, s ryšavými či plavými vlasmi a modrými očami, tiež ľudia s mnohopočetnými materskými znamienkami alebo pacienti, ktorých priamy pokrvný príbuzný mal melanóm. Ohrození sú aj pacienti liečení preparátmi potláčajúcimi imunitu, napríklad po transplantáciách, s HIV, so psoriázou, artritídou, Crohnovou chorobou, muži a ženy po 65. roku života, takisto pracovníci, ktorí sú chronicky vystavení slnečnému žiareniu, ale aj ľudia, ktorí opakovane cestujú do exotických krajín.



Odborníci pripomenuli, že je dôležité, aby ľudia venovali pozornosť zmenám na svojej koži a nepodceňovali žiaden atypický útvar a v prípade podozrenia vyhľadali dermatologickú ambulanciu.



Na tému upozorňuje aj edukačná kampaň so sloganom „Symfónia Tvojej kože nemusí byť osudová!“. Tento rok sa realizuje v online forme.