Lekárnici: Pacienti si majú pred sviatkami zabezpečiť potrebné lieky

Bratislava 18. decembra (TASR) - Pacienti by si mali pred vianočnými sviatkami zabezpečiť adekvátne množstvo potrebných liekov. Pripomenula to Slovenská lekárnická komora (SLeK) s tým, že cez sviatky nemusia byť otvorené ambulancie lekárov ani lekárne v okolí.



"Pred sviatkami je dobré skontrolovať obsah lekárničky, exspiračnú dobu bežných liekov a overiť si, či máme adekvátne množstvo nevyhnutných liekov, ktoré užívame pravidelne tak, aby nám postačila do ďalšej návštevy lekára," skonštatovali lekárnici.



Zároveň apelujú na chronicky chorých pacientov, aby včas oslovili svojho lekára a nechali si od neho lieky predpísať. "Lieky na predpis sú špecifickou skupinou, pretože lekárnik takýto liek bez preskripcie nemôže za žiadnych okolností pacientovi vydať, a to ani v prípade, ak pacienta osobne pozná a pozná aj lieky, ktoré mu pravidelne vydáva," dodala SLeK. Pri chronicky chorých môže podľa nej akékoľvek prerušenie liečby viesť k zdravotným komplikáciám.



Lekárnička by mala obsahovať aj lieky proti bolesti, teplote, na kašeľ a alergické reakcie či vitamíny. "Je dobré byť pripravený aj na tráviace ťažkosti a zaobstarať si aktívne uhlie, lieky s obsahom tráviacich enzýmov či probiotiká," uviedla komora. Rodičia malých detí by mali pred sviatkami zabezpečiť tiež zásoby náhrady dojčenskej výživy a liečiv v špecifických formách - sirupy a čapíky. Farmaceuti zároveň upozornili, že sa netreba zásobovať liekmi, ktoré pacienti nepotrebujú, respektíve liekmi v zbytočne veľkých množstvách.