< sekcia Slovensko
Lekárnici: Výzvou roka bude financovanie moderných liekov
Stav zdravotníctva sa podľa jeho slov v minulom roku z pohľadu poskytovania lekárenskej starostlivosti zhoršil.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Tohtoročnými výzvami v zdravotníctve budú financovanie novej, modernej farmakoterapie, personálna kríza či dostupnosť liekov. Vyplýva to z vyjadrení prezidenta Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondreja Sukeľa.
Dôležité bude podľa jeho slov aj začať vnímať farmáciu ako reálnu súčasť zdravotníctva, nie ako logistický či maloobchodný segment. „Existuje dostatok dôkazov a pozitívnych výsledkov potvrdzujúcich význam implementácie postupov farmaceutickej starostlivosti a klinickej farmácie,“ podotkol.
Za najväčšie negatívum minulého roka podľa Sukeľa možno považovať vytváranie legitímneho priestoru pre kroky, tvrdenia a postupy nerešpektujúce vedecké poznatky a medicínu založenú na dôkazoch. „Okrem explicitnej, jasne rozlíšiteľnej pavedy však treba veľmi citlivo a rizikovo vnímať aj odborne sa tváriace, ale ničím nepodložené spochybňovanie kompetenčného vývoja, ktorý je badateľný v iných krajinách v poslednej dekáde,“ uviedol.
Stav zdravotníctva sa podľa jeho slov v minulom roku z pohľadu poskytovania lekárenskej starostlivosti zhoršil. „Ani v tomto roku sa nezmenil spôsob financovania, reálne odmeňovanie lekární klesá, mzdy farmaceutov sa miestami pohybujú pod úrovňou priemernej mzdy, mediálne je lekárenstvo komunikované naďalej ako maloobchodný segment, ubehol piaty rok ‚implementácie' očkovania v lekárňach, odborné činnosti lekární neexistujú, individuálna príprava liekov je odmeňovaná podľa cien spred 20 rokov, mladí, talentovaní ľudia výrazne menej javia záujem o štúdium farmácie,“ ozrejmil.
Dôležité bude podľa jeho slov aj začať vnímať farmáciu ako reálnu súčasť zdravotníctva, nie ako logistický či maloobchodný segment. „Existuje dostatok dôkazov a pozitívnych výsledkov potvrdzujúcich význam implementácie postupov farmaceutickej starostlivosti a klinickej farmácie,“ podotkol.
Za najväčšie negatívum minulého roka podľa Sukeľa možno považovať vytváranie legitímneho priestoru pre kroky, tvrdenia a postupy nerešpektujúce vedecké poznatky a medicínu založenú na dôkazoch. „Okrem explicitnej, jasne rozlíšiteľnej pavedy však treba veľmi citlivo a rizikovo vnímať aj odborne sa tváriace, ale ničím nepodložené spochybňovanie kompetenčného vývoja, ktorý je badateľný v iných krajinách v poslednej dekáde,“ uviedol.
Stav zdravotníctva sa podľa jeho slov v minulom roku z pohľadu poskytovania lekárenskej starostlivosti zhoršil. „Ani v tomto roku sa nezmenil spôsob financovania, reálne odmeňovanie lekární klesá, mzdy farmaceutov sa miestami pohybujú pod úrovňou priemernej mzdy, mediálne je lekárenstvo komunikované naďalej ako maloobchodný segment, ubehol piaty rok ‚implementácie' očkovania v lekárňach, odborné činnosti lekární neexistujú, individuálna príprava liekov je odmeňovaná podľa cien spred 20 rokov, mladí, talentovaní ľudia výrazne menej javia záujem o štúdium farmácie,“ ozrejmil.