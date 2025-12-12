< sekcia Slovensko
Lekárnická komora: Chýbajú lieky aj vakcíny
Farmaceuti hovoria o dlhodobom probléme.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenská lekárnická komora (SleK) upozornila, že nedostupnosť konkrétnych liekov na Slovensku pretrváva. Ako spresnil prezident komory Ondrej Sukeľ, aktuálne je situácia najhoršia v prípade liekov na zápalové ochorenia gastrointestinálneho traktu, vakcín proti hepatitíde A či chrípkových vakcín.
„Situácia je štandardná, pretože s touto nedostupnosťou sa stretávame už niekoľko rokov. Nie je to náš slovenský problém, ide o celoeurópsky problém a bude pretrvávať ešte určite aj v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Sukeľ. Pripomenul, že nedostupnosť súvisí s viacerými faktormi - výpadkami v dodávkach surovín, so závislosťou od jedného či dvoch globálnych výrobcov, s logistickými problémami, ale aj reexportom liekov do zahraničia.
Podľa komory sa však problém nedostupnosti netýka len liekov, ale aj zdravotníckych pomôcok. Prvá viceprezidentka SleK Miroslava Snopková pripomenula, že v Európe sa eviduje približne 30 percent nedostatkových zdravotníckych pomôcok, čo sa premieta aj do slovenskej praxe. „Stretávame sa s tým, že daná zdravotnícka pomôcka nie je vôbec dostupná alebo je potrebné riešiť jej výmenu za inú, čo komplikuje situáciu najmä pacientovi, lebo musí opäť kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,“ priblížila.
Snopková zároveň upozornila, že dlhodobá nedostupnosť liekov výrazne zaťažuje aj farmaceutov v lekárňach. Podľa jej slov v súčasnosti farmaceut v priemere 11 hodín týždenne rieši dostupnosť liekov. „Môže sa stať, že farmaceut počas jednej pracovnej zmeny strávi polovicu času len dohľadávaním liekov, obvolávaním distribučných spoločností, výrobcov či iných lekární, kam vie pacienta nasmerovať,“ doplnila.
Komora poukázala na obmedzenú dostupnosť chrípkových vakcín v prebiehajúcej sezóne. Ako vysvetlila, vakcíny sa vyrábajú s niekoľkomesačným predstihom a objednávky sa uzatvárajú už na začiatku kalendárneho roka. „Výrobný proces chrípkových vakcín trvá niekoľko mesiacov, a preto v súčasnosti doobjednať a dovyrobiť nové vakcíny už nemá zmysel,“ objasnila.
Doobjednávanie vakcín počas sezóny podľa zástupcov komory nie je možné a presuny zásob z iných krajín sa v aktuálnej situácii neočakávajú. „Máme informáciu, že ďalšie vakcíny sa objednať nedajú. Kontaktovali sme oboch držiteľov povolenia, ktorí vakcíny proti chrípke dovážajú na Slovensko, a potvrdili nám, že ďalšie zásoby už nemajú navezené,“ uviedla Snopková.
SleK zároveň upozornila, že finančné riziko z nevyužitých vakcín v súčasnosti nesú najmä lekárne, čo sa odráža v ich opatrnosti pri objednávkach. „Celá ekonomická záťaž je postavená na lekárňach. Pokiaľ vakcíny neminú, pristupujú k objednávkam logicky opatrnejšie a dnes ich objednávajú najmä v rozsahu, aký požadujú lekári v ich okolí,“ pripomenul Sukeľ.
Podľa prezidenta komory by sa situácia mohla riešiť silnejším regulačným zásahom zo strany štátu. „Pokiaľ by sa štát rozhodol napríklad, že ideme strojnásobiť zaočkovanosť populácie, tak by mal na seba vziať to finančné riziko a nenechať ho na bežných súkromných účastníkoch trhu,“ dodal.
Pozitívne hodnotí návrh novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, od ktorej si sľubuje zlepšenie dostupnosti liekov. „Sú tam navrhované aj opatrenia, ktoré by mali štandardizovať distribučný a lekárenský trh a eliminovať procesy, postupy a subjekty, ktoré nepostupujú v súlade s nejakými, nazvime to, etickými normami,“ uviedol Sukeľ. Podľa komory by novela mohla prispieť aj k riešeniu výpadkov liekov a vakcín, keďže navrhuje zaviesť nástroje umožňujúce výrobcom reagovať na rast nákladov.
