Lekárnická komora prináša aplikáciu na hodnotenie liekových interakcií

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenská lekárnická komora (SLeK) prináša internetovú aplikáciu na hodnotenie liekových interakcií. Možnosť rýchleho overenia rizika liekových interakcií je súčasťou osvetového projektu, ktorý sa začína pri príležitosti Svetového dňa farmaceutov. Informovala o tom SLeK na stredajšej tlačovej konferencii.



"Našou snahou je, aby pacienti užívali lieky správne, aby bola bezpečnosť pacienta na prvom mieste a aby sme zvyšovali povedomie o všetkých stránkach farmakoterapie," skonštatoval prezident SLeK Ondrej Sukeľ.



Farmaceuti, ale najmä pacienti tak dokážu rýchlo a jednoducho vyhodnotiť, či kombinácia liekov nie je riziková z hľadiska možného vzájomného pôsobenia, prípadne z hľadiska ovplyvnenia účinku lieku niektorými zložkami potravy. Aplikácia obsahuje viac ako pol milióna záznamov s podrobnou charakteristikou potenciálnych liekových interakcií s odkazmi na odbornú literatúru, odporúčanými postupmi riešenia a konkrétnymi kazuistikami. Pri vyššom klinickom riziku ponúkne pacientovi možnosť konzultácie v niektorej z lekární zapojených do projektu.



Ako nežiaduca interakcia je hodnotená zmena očakávaných účinkov lieku spôsobená iným liekom, potravinou alebo jej zložkami, nápojom, koreninami alebo výživovým doplnkom. Riziko liekových interakcií narastá s počtom užívaných liekov, čo je obzvlášť dôležité pre pacientov užívajúcich viacero liekov súčasne. Takmer 16 percent liekových interakcií patrí do kategórie závažných až fatálnych liekových interakcií.



Podľa SLeK je však potrebné dodať, že liekové interakcie nie sú vždy nežiaduce. Kombinácie liekov a vzájomné posilňovanie ich účinkov sa využíva v prospech pacienta. Zámerne používané liekové kombinácie sú však premyslené a vyskúšané, a to na rozdiel od prípadov, keď k vzájomnému ovplyvňovaniu liekov dôjde náhodou. Ak je pacientovi predpísaná liečba, treba ju dodržať. Niektoré interakcie sú už pri predpisovaní lieku vyriešené napríklad úpravou dávky či časového režimu užívania liekov.



Svetový deň farmaceutov je podľa SLeK príležitosťou pripomenúť, že úloha farmaceutov je kľúčová pre budovanie zdravších komunít. "Farmaceuti sú spomedzi všetkých zdravotníckych profesií najviac odborne pripravení vo všetkých oblastiach práce s liekom a vo všetkých hlavných aspektoch týkajúcich sa štruktúry lieku, jeho účinkov, indikácií a výsledku liečby," poznamenal Sukeľ.