< sekcia Slovensko
LEKÁRNIK ROKA: Anketa pozná svojich víťazov
Nad projektom prevzalo záštitu Ministerstvo zdravotníctva SR.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Anketa Lekárnik roka 2025 pozná svojich víťazov. Lekárnickou osobnosťou v kategórii Cena verejnosti sa stala Martina Korintušová, Cenu odbornej poroty si odniesol Pavel Petrovič. Víťazov ankety ocenili v stredu (5. 11.) v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) na Slovensku Peter Sedláček.
„Lekárnické osobnosti roka v oboch kategóriách vzišli z desiatky finalistov, ktorých zo širšieho okruhu nominovaných vybrala odborná porota. Medzi finalistami bolo sedem žien a traja muži,“ spresnil Sedláček.
Ocenený Petrovič je zakladateľom bratislavskej Lekárne Libra, kde je umožnené pacientom sledovať prípravu individuálne pripravovaných liekov cez presklenú stenu. „V našej lekárni sme vytvorili podmienky, aby sa pacienti necítili ako číslo. Vnímam to ako ocenenie celého tímu našej lekárne,“ uviedol.
Korintušová, ktorú ocenila verejnosť, pôsobí v malej lekárni v Dobšinej. Vlani sa stala odbornou školiteľkou pre generickú substitúciu (zámena predpísaného lieku za iný liek s rovnakou účinnou látkou pri výdaji v lekárni, pozn. TASR) v Košickom kraji. „Pracujem v lekárni, kde poznáme ľudí po mene, poznáme ich rodné čísla a už na pohľad vieme, čo ich trápi,“ podotkla. O jej víťazstve rozhodli ľudia v elektronickom hlasovaní počas októbra.
Laureáta Ceny odbornej poroty vybrali významné osobnosti zdravotníctva, farmácie a pacientskej organizácie. „Výber nebol jednoduchý, pretože každý z finalistov má za sebou mimoriadny prínos pre náš odbor, ako aj pre pacientov. Rozhodovanie poroty bolo založené na odborných kvalitách, individuálnom prínose a schopnosti inšpirovať ostatných,“ uviedol predseda poroty a dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Ján Klimas.
Vyhlasovateľom a organizátorom ankety je APSL. Odborným partnerom ankety je Slovenská lekárnická komora, partnermi Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Asociácia na ochranu práv pacientov a Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Nad projektom prevzalo záštitu Ministerstvo zdravotníctva SR.
„Lekárnické osobnosti roka v oboch kategóriách vzišli z desiatky finalistov, ktorých zo širšieho okruhu nominovaných vybrala odborná porota. Medzi finalistami bolo sedem žien a traja muži,“ spresnil Sedláček.
Ocenený Petrovič je zakladateľom bratislavskej Lekárne Libra, kde je umožnené pacientom sledovať prípravu individuálne pripravovaných liekov cez presklenú stenu. „V našej lekárni sme vytvorili podmienky, aby sa pacienti necítili ako číslo. Vnímam to ako ocenenie celého tímu našej lekárne,“ uviedol.
Korintušová, ktorú ocenila verejnosť, pôsobí v malej lekárni v Dobšinej. Vlani sa stala odbornou školiteľkou pre generickú substitúciu (zámena predpísaného lieku za iný liek s rovnakou účinnou látkou pri výdaji v lekárni, pozn. TASR) v Košickom kraji. „Pracujem v lekárni, kde poznáme ľudí po mene, poznáme ich rodné čísla a už na pohľad vieme, čo ich trápi,“ podotkla. O jej víťazstve rozhodli ľudia v elektronickom hlasovaní počas októbra.
Laureáta Ceny odbornej poroty vybrali významné osobnosti zdravotníctva, farmácie a pacientskej organizácie. „Výber nebol jednoduchý, pretože každý z finalistov má za sebou mimoriadny prínos pre náš odbor, ako aj pre pacientov. Rozhodovanie poroty bolo založené na odborných kvalitách, individuálnom prínose a schopnosti inšpirovať ostatných,“ uviedol predseda poroty a dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Ján Klimas.
Vyhlasovateľom a organizátorom ankety je APSL. Odborným partnerom ankety je Slovenská lekárnická komora, partnermi Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Asociácia na ochranu práv pacientov a Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Nad projektom prevzalo záštitu Ministerstvo zdravotníctva SR.