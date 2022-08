Lekárom bez atestácie majú stúpnuť základné platy

Bratislava 19. augusta (TASR) - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) predstavil návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Lekárom bez atestácie by sa mal koeficient minimálnej mzdy zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobku priemernej mzdy. Pri lekároch s atestáciou má koeficient zostať rovnaký, a to 2,3-násobku priemernej mzdy. Pri oboch sa majú platy odvíjať aj od odpracovaných rokov.



Koeficient by sa mal pri lekároch s atestáciou aj bez nej zvýšiť za každý odpracovaný rok o 0,01-násobku priemernej mzdy, zvyšovalo by sa za prvých 20 odpracovaných rokov.