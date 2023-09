Lekárska fakulta UK privítala nových študentov, vyskúšali si aktivity

Bratislava 11. septembra (TASR) - Lekárska fakulta Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave privítala v pondelok nových študentov. Predstavila im jednotlivé ústavy a mohli si vyskúšať aj ošetrovanie. Za organizáciou akcie okrem LF UK stojí aj Bratislavský spolok medikov a študentská časť akademického senátu fakulty. Novoprijatým študentom sa prihovoril i minister zdravotníctva Michal Palkovič.



"Veľmi si vážime pretrvávajúci záujem uchádzačov získať vzdelanie práve na našej fakulte, a to aj v čase, keď mnoho mladých ľudí zo Slovenska odchádza študovať na zahraničné univerzity," skonštatoval dekan LF UK Juraj Payer. Do prvého ročníka všeobecného lekárstva v slovenskom jazyku sa predbežne zapísalo 340 študentov, na odbor si podalo prihlášku 1716 záujemcov. Záujem vzdelávať sa na LF UK potvrdilo aj 40 študentov zubného lekárstva, prihlášku si podalo 516 ľudí.



Predseda Bratislavského spolku medikov Roland Tóth poukázal na to, že pre študentov v rámci akcie pripravili prednášky aj interaktívne aktivity. V teoretických ústavoch získali predstavu o výučbe na jednotlivých pracoviskách. Vyskúšali si odhadovanie diagnóz na digitálnom pacientovi, pozreli si ukážku laparoskopie, spravili svoj prvý steh, ale nacvičili si tiež tvorbu chirurgického uzla. V simulovanej autonehode ošetrovali rôzne typy zranení. Okrem iného sa tiež naučili, ako rozdeľovať pacientov podľa závažnosti zranenia.



Lekárska fakulta tiež upozornila na problémy s klinickou výučbou. Trápi ju jej kvalita, najmä priestory, v ktorých výučba pri lôžku prebieha. Poukázala na to, že do mnohých priestorov Univerzitnej nemocnice Bratislava sa investuje len v havarijných prípadoch a chýba nová univerzitná nemocnica. "Môžeme mať špičkových pedagógov, inovatívne metódy, vynikajúce výsledky vo vede, priateľské prostredie. Ak však nevytvoríme dôstojné podmienky na klinickú výučbu, nielen študenti, ale aj absolventi nám budú odchádzať do zahraničia," dodal Payer.