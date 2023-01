Lekárska komora chce byť súčasťou komisie ku kategorizácii nemocníc

Bratislava 2. januára (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) chce byť súčasťou Komisie pre tvorbu siete. Tá má od roku 2024 prevziať kategorizáciu nemocníc. Do jej vytvorenia chce SLK participovať na prebiehajúcich procesoch reformy. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá komory Nancy Závodská.



"Je nevyhnutné zabezpečiť, aby vo všetkých nemocniciach, aj regionálnych, boli vytvorené legislatívne a reálne podmienky na odborný rast lekárov a zdravotníkov. Komora chcela participovať na zadefinovaní podmienok pohybu pacienta v systéme, k tvorbe optimalizácie systému nemocníc doteraz prizvaná nebola," uviedla SLK.



Základom reformy by mali podľa nej byť jasné a predvídateľné pravidlá v systéme zdravotnej starostlivosti. "Hlavné kritérium je, aby sa pacient nestratil v systéme zdravotnej starostlivosti – to sa dá dosiahnuť zabezpečením dobrej vzájomnej koordinácie a spolupráce medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti," doplnila.



Komora tiež skonštatovala, že v návrhu nie je zoznam spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Tie sú podľa jej slov dôležitým faktorom schopnosti nemocničných oddelení poskytovať nepretržitú ústavnú zdravotnú starostlivosť.



Upozornila, že nemocnica prvého typu môže mať problém udržať si lekársky personál, pretože nie je všeobecnou nemocnicou so všetkými základnými odbormi. "Deklarovanie flexibility kategorizácie v praxi z hľadiska splnenia akreditačných predpokladov považujeme za správne východisko," dodala.



Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo v piatok (30. 12.) základnú kostru novej nemocničnej siete. Podľa výsledkov prvej fázy kategorizácie bude jedna nemocnica piatej, tri nemocnice štvrtej, deväť nemocníc tretej úrovne, 33 nemocníc druhej úrovne, 42 nemocníc prvej úrovne a špecializovaných nemocníc.