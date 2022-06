Lekárska komora chce zmenu systému verejného poistenia

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) by chcela zmenu systému verejného zdravotného poistenia. Namiesto zdravotných poisťovní by peniaze z odvodov mali podľa komory spravovať novozriadený fond a úrad verejného zdravotného poistenia. Svoju koncepciu fungovania zdravotníctva predstavila na stredajšej tlačovej konferencii.



V systéme sa podľa komory stráca verejný charakter financií. Poukazuje na to, že po výbere odvodov s nimi štát nenarába ako s verejnými, ale odchádzajú na účet iných subjektov. Riešenie vidia vo vytvorení fondu verejného zdravotného poistenia, kde by sa peniaze hromadili. "Zdravotné poisťovne budú naďalej vykonávať svoju činnosť a z fondu by hradili náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť," vysvetlil prezident SLK Pavel Oravec.



Okrem fondu by mal podľa komory vzniknúť aj úrad verejného zdravotného poistenia, ktorý by bol výkonným orgánom fondu. Jeho hlavnou úlohou by bola kontrola konania všetkých účastníkov v systéme. "Zriadením úradu a fondu by sa dosiahla vyváženosť zmluvných vzťahov, efektívne nakladanie s verejnými financiami a tiež nezávislá kontrola dodržiavania pravidiel poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní," ozrejmila komora.



Hovorí o potrebe viaczdrojového financovania zdravotníctva. Okrem povinných odvodov hovorí o pripoistení, priamych platbách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť či grantoch a projektoch. Tiež navrhuje zmenu minimálnej siete na optimálnu, väčšinu pacientov by podľa nej mali riešiť všeobecní lekári a poskytovanie zdravotnej starostlivosti by malo fungovať na princípe obvodov a spádovosti.