Lekárska komora navrhuje vytvoriť zdravotnícke centrá pre utečencov

Bratislava 1. marca (TASR) – Slovenská lekárska komora (SLK) navrhuje vytvoriť zdravotnícke centrá, v ktorých by sa poskytovala zdravotná starostlivosť pre utečencov z Ukrajiny. Vzniknúť by mohli napríklad v priestoroch súčasných ambulantných pohotovostných služieb (APS), prípadne iných priestoroch vyčlenených štátom. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a médiá SLK Nancy Závodská.



"V nich by sa zdravotná starostlivosť poskytovala v určených hodinách s personálom, ktorý by zabezpečili príslušné kompetentné orgány. Zároveň je nevyhnutné, aby v týchto centrách bola zabezpečená prítomnosť tlmočníka," priblížila Závodská s tým, že koordináciu by mal na starosti rezort zdravotníctva.



SLK očakáva v tejto súvislosti návrhy a ďalšie kroky zo strany Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré by malo byť koordinátorom, ale tiež od odborov zdravotníctva jednotlivých vyšších územných celkov. Komora deklaruje, že je pripravená plne participovať na návrhoch a riešeniach a pomáhať pri ich implementácii v praxi.



SLK sa zároveň zaujíma o situáciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ukrajinským utečencom, v kontakte je so všetkými kompetentnými inštitúciami a organizáciami. Na svojej webovej stránke i sociálnej sieti zverejnila komora taktiež usmernenie rezortu zdravotníctva, v ktorom sú podrobné informácie a formuláre týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom. Informácie budú priebežne aktualizované. Ďakuje tiež všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí pomáhajú pacientom z Ukrajiny.