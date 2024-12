Lekárska komora navrhuje zriadenie odbornej komisie

Bratislava 5. decembra (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) navrhuje zriadenie odbornej komisie, ktorá by prijala nielen konkrétne riešenia súčasnej situácie v zdravotníctve, ale aj v dlhodobejšom horizonte. Zložená by mala byť zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, Lekárskeho odborového združenia (LOZ), SLK i ambulantného sektora. Konštatuje to vo svojom vyhlásení.



"Komisia zložená z odborníkov naprieč celým zdravotníckym spektrom je schopná ponúknuť a vypracovať také riešenia, ktoré budú akceptované všetkými zúčastnenými stranami," podotýka SLK s tým že ochotu vytvoriť takúto komisiu deklarovali na pôde parlamentu aj zástupcovia rezortu zdravotníctva.



SLK verí, že by sa tak prispelo k upokojeniu súčasnej situácie, ktorá traumatizuje nielen zdravotníkov, ale predovšetkým občanov a pacientov. Odkazuje, že ako profesijná stavovská organizácia stojí na strane lekárov, treba však podľa nej nájsť primeranú formu presadzovania svojich požiadaviek.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Ich požiadavkou takisto bolo, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v stredu (4. 12.) uviedol, že nevidí žiadny relevantný dôvod, aby lekári svoje výpovede nestiahli. Tvrdí, že rezort zdravotníctva si dôsledne splnil "domácu úlohu" a predstavil konkrétne kroky pri zásadných požiadavkách LOZ. Jedinou nevyriešenou témou podľa jeho slov ostáva otázka platov. Na odvetvovej tripartite plánuje tiež predstaviť svoj plán práce v sektore na aktuálne volebné obdobie. Má byť postavený na piatich prioritách.