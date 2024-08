Lekárska komora: Nová vyhláška nerieši otázku zodpovednosti za liečbu

Bratislava 7. augusta (TASR) - Zmeny vyplývajúce z novely vyhlášky o kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek nie sú dramatické. Na zatraktívnenie danej práce by skôr pomohla redukcia administratívnej záťaže či zmena vzdelávacieho systému. Skonštatovala to Slovenská lekárska komora (SLK) pre TASR. Zároveň upozornila na to, že novela nerieši problém zodpovednosti za liečebno-preventívnu starostlivosť o pacienta.



"Budú môcť sestry prebrať trestnoprávnu zodpovednosť za výkony, ktoré budú vykonávať? Za liečebno-preventívnu činnosť zodpovedá lekár s príslušnou atestáciou - aj trestnoprávna zodpovednosť ostáva, pochopiteľne, na pleciach lekárov. (...) Čo sa týka triáže pacientov - iná je triáž v ambulancii všeobecného lekára a iná na frekventovanom urgente - preberie sestra zodpovednosť za možný omyl? Preberie sestra zodpovednosť za nesprávnu interpretáciu EKG záznamu?" spýtala sa komora.



Zmeny týkajúce sa predpisovania liekov nie sú podľa nej aktuálne. Upozornila na to, že nie je možné zriadiť sestrám prístup do e-receptu. "Druh vzdelania sestier nedovoľuje preskripciu liekov. Podobne je to aj s predpisovaním zdravotníckych pomôcok, ktoré je (a musí ostať) prísne regulované formou preskripčného obmedzenia (určité pomôcky môžu predpisovať len určití špecialisti)," ozrejmila.



Komora si zároveň myslí, že zmeny vyplývajúce z novely nie sú dramatické. "Kompetencie sestier aj v minulosti, aj po novelizácii sa týkali a budú týkať len malého percenta sestier, pre ich špecializáciu - to vyhláška žiadnym spôsobom neriešila a nerieši," podotkla. Tvrdí, že zatraktívneniu povolania sestry by viac pomohla redukcia administratívnej záťaže, zmeny systému vzdelávania či zvýšenie počtu nižšieho zdravotníckeho personálu ako ošetrovateľov, sanitárov.



Novelu vyhlášky vydalo ministerstvo zdravotníctva k 30. júlu. Prináša podľa neho rozšírenie kompetencií sestier a pôrodných asistentiek. Sestry budú môcť po novom napríklad vykonávať tzv. triáž, rozširujú sa im aj možnosti pri starostlivosti o novonarodené dieťa. Ustanovujú sa takisto podmienky pri posudzovaní EKG vyšetrenia či pri šití malých chirurgických poranení.