Lekárska komora víta vypustenie bodu o zvyšovaní pokút zdravotníkov

Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovenská lekárska komora (SLK) víta rozhodnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo, ktorý sa vo štvrtok (19. 11.) rozhodol vypustiť z novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou zvyšovanie pokút poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za jej nesprávne poskytnutie.



Komora tvrdí, že sankcionovanie poskytovateľov neprinesie lepšie zdravotníctvo a nemôže byť prínosom. "Drastické zvýšenie pokút pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý vláda posunula do parlamentu, by malo len jediný dôsledok, a to likvidáciu sankcionovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Bolo by naivné sa domnievať, že poskytovateľ - ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba, je schopná zaplatiť pokutu vo výške 100.000 eur a ekonomicky prežiť," uviedla mediálna manažérka SLK Nancy Závodská.



Pozmeňujúci návrh k novele zákona predložila výboru koaličná poslankyňa Andrea Letanovská (Za ľudí). Návrh podľa nej pôsobil kontraproduktívne, a to obzvlášť v čase pandémie nového koronavírusu.



Zdôraznila, že nechce bagatelizovať pochybenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale myslí si, že ani tí, ktorí boli poškodení zdravotnou starostlivosťou, by z takéhoto kroku nemali žiaden osoh.



Podľa koaličnej poslankyne chýbal návrhu tiež satisfakčný prvok pre poškodeného, rovnako aj výchovný prvok pre poskytovateľa.