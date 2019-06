Lekárska komora vyzýva vládu a rezort na rýchle riešenie problémov

Problém sa podľa SLK aktuálne prejavil aj v tom, že VšZP od júna nemá platnú zmluvu s najväčšou spoločnosťou zabezpečujúcou laboratórnu diagnostiku na slovenskom trhu.

Bratislava 4. júna (TASR) – Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva vládu a ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby okamžite realizovali opatrenia pre zlepšenie financovania a pracovných podmienok v nemocniciach. Od 1. júla hrozí štrajk zamestnancov malých a stredných nemocníc združených v Asociácii nemocníc Slovenska, keďže stále nedošlo k dohode so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).



Problém sa podľa SLK aktuálne prejavil aj v tom, že VšZP od júna nemá platnú zmluvu s najväčšou spoločnosťou zabezpečujúcou laboratórnu diagnostiku na slovenskom trhu. "Aj po dofinancovaní historicky najväčšieho rozpočtu pre zdravotníctvo, ku ktorému malo dôjsť k 1. júnu, nie je v zdravotníctve dostatok prostriedkov z verejného zdravotného poistenia na úhradu oprávnených požiadaviek poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti," doplnil prezident SLK Marian Kollár.



Poukázal na to, že v zdravotníctve je pre zlé pracovné podmienky a financovanie akútny nedostatok personálu. Týka sa to nielen lekárov a sestier, ale aj ošetrovateľov a laborantov.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pred rokovaním vlády uviedol, že s ministerstvom zdravotníctva bude rokovať o navýšení prostriedkov. "Navýšili sme ten rozpočet o 90 miliónov, ja som teda predpokladal, že pani ministerke tento objem financií bude stačiť. Budem sa s ňou ďalej rozprávať a budeme riešiť situáciu," povedal.



Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii upozornilo, že robí všetko preto, aby sa podmienky pre pacientov, ale aj na prácu lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov postupne a systematicky zlepšovali. Argumentuje pritom zvýšením disponibilných finančných zdrojov. "Len do ambulantného sektora išlo oproti vlaňajšku o 55 miliónov eur viac. Rok predtým bolo takisto zvýšenie do ambulantného sektora o 50 miliónov eur vyššie ako predchádzajúci rok. Čo sa týka celkového objemu, do sektora zdravotníctva išlo z rozpočtu tento rok 5,2 miliardy eur," pripomenula hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.



Poukázala v tejto súvislosti i na výrazné investície smerujúce do nemocníc. „V tomto roku sa môžu nemocnice uchádzať o 100 miliónov eur z rozpočtovej kapitoly MZ SR. Tieto peniaze môžu investovať do rekonštrukcie, modernizácie či nového prístrojového vybavenia, čím sa zlepšujú aj pracovné podmienky pre zdravotníkov," skonštatovala hovorkyňa.



Rezort podľa jej slov realizuje tiež konkrétne opatrenia na zvýšenie lekárskych kapacít, Eliášová však pripomína, že nedostatok odborného personálu je dlhoročným problémom nielen na Slovensku. V prípade konkrétnych krokov Eliášová poukazuje na opatrenia, týkajúce sa motivácie absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku, ale aj legislatívne úpravy a informačné kampane v prípade rezidentského programu, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební. „Doteraz ho ukončilo už viac ako 100 absolventov z oblasti všeobecného lekárstva a pediatrie," informovala Eliášová.