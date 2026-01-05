< sekcia Slovensko
Lekárska komora: Zdravotníctvo nie je v lepšom stave
Komora skritizovala aj neschopnosť rezortu prijať systém DRG a stanoviť kritériá kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Zdravotníctvo nie je v lepšom stave, chýba koncepčnosť a vízia ucelenej reformy. Tvrdí to Slovenská lekárska komora (SLK) v hodnotení uplynulého roka v slovenskom zdravotníctve. Výzvou v tomto roku bude podľa nej doriešiť katalóg výkonov s reálnymi cenami, dofinancovať ambulantný sektor či „urobiť poriadok“ s poplatkami.
„Za negatívne považujeme nízke financovanie zo strany štátu, nedodržiavanie prerozdeľovacej vyhlášky, neschopnosť uviesť do praxe katalóg výkonov s reálnymi cenami. Pilotný projekt je oneskorený a založený na nedokonalom zozname výkonov,“ vymenoval manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.
Komora skritizovala aj neschopnosť rezortu prijať systém DRG a stanoviť kritériá kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. „Máme nedotiahnutý a neúplne fungujúci eHealth, nie je žiadna podpora súkromných ambulancií z prostriedkov Európskej únie,“ podotkol Slováček. Podľa neho však zdravotný systém vďaka profesionalite a obetavosti zdravotníckych pracovníkov ešte stále relatívne dobre funguje.
Ako uviedla komora, v tomto roku bude potrebné zamerať sa okrem iného aj na poplatky u lekárov. „Ak budú reálne platby od poisťovní, ambulancie nebudú mať dôvod poplatky vyberať, teraz musia, aby prežili. Bude nutné definovať rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia, vypracovať mechanizmus na spoluúčasť pacienta na financovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ konštatoval Slováček.
Podľa neho bude tiež nevyhnutné venovať sa aj personálnej otázke v zdravotníctve. „Z roka na rok je zdravotníctvo v personálnej oblasti v horšom stave. Súvisí to aj s celkovým podfinancovaním, predovšetkým ambulantnej sféry, čoho následkom sú aj zhoršené pracovné podmienky,“ poznamenal.
Problémy v zdravotníctve, dlhodobo odsúvané na vedľajšiu koľaj, podľa komory spôsobujú, že absentuje prirodzený prísun mladých lekárov. „Ambulancie potom vypadnú zo siete, lebo ich často nie je možné personálne obsadiť. Toto je výzva na najbližšie roky pre politikov. Aby nastavili také pravidlá a podmienky, aby mladí lekári mali dôvod ostať doma a liečiť na Slovensku,“ zdôraznil Slováček.
