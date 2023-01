Lekárska komora: Zdravotníctvo treba postaviť na jasných pravidlách

Bratislava 3. januára (TASR) - Systém zdravotníctva treba postaviť na jasných a predvídateľných pravidlách. Pre TASR to uviedla Slovenská lekárska komora (SLK). Zdravotníctvo na Slovensku podľa nej funguje len vďaka zotrvačnosti, zodpovednosti, ochote a obetavosti lekárov, sestier i ostatných zdravotníkov.



"Občania musia vedieť, čo môžu od systému očakávať, kde a kedy nájdu pomoc pri svojich ťažkostiach. Zdravotníci musia byť za svoju prácu spravodlivo ohodnotení. Zdravotnícke zaradenia musia poznať svoje miesto v systéme a zdravotné poisťovne im musia platiť reálne ceny za realizované výkony," upozornila.



SLK v tejto súvislosti pripomenula, že pre rezort zdravotníctva žiadala zvýšenie zdrojov na rok 2023. Víta zvýšenie platby za poistenca štátu od roku 2024 na 4,5 percenta z vymeriavacieho základu, no upozorňuje, že to stále nie je dostatočné. Je podľa nej potrebné, aby sa platby rovnali minimálnej sume, akú povinne odvádza živnostník. "To umožní zabezpečiť zdroje na úhradu skutočne vynaložených nákladov na diagnostiku a liečbu pacientov a tým na zabezpečenie prevádzky a rozvoja nemocníc a ambulancií," vysvetlila.



Komora tiež poukázala, že vlani predstavila návrh komplexnej reformy v materiáli Koncepcia zdravotníctva v SR z pohľadu SLK. "Oboznámili sme s ňou nielen odbornú a laickú verejnosť, ale aj predstaviteľov štátu zodpovedných za slovenské zdravotníctvo. Ponúkame v nej konkrétne riešenia vrátane spôsobu financovania rezortu," vysvetlila.



Pripomenula, že sa opakovane stretli aj s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) a ponúkli mu pomoc pri riešení problémov v zdravotníctve. "Naše návrhy ocenil, k ďalšej diskusii sme sa však z rôznych dôvodov zatiaľ nedostali. Pevne veríme, že v tomto roku budeme môcť naše návrhy ďalej rozdiskutovať s predstaviteľmi štátu tak, aby sa mohli postupne pretaviť do ďalších potrebných – predovšetkým legislatívnych – krokov," dodala.