Lekárske i sesterské odbory sú znepokojené odvolaním šéfa NIHO

Bratislava 19. februára (TASR) - Lekárske i sesterské odbory sú znepokojené krokom ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), ktorý v pondelok (17. 2.) odvolal z postu riaditeľa Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO) Michala Staňáka. Obávajú sa, že nezávislosť inštitútu je ohrozená a že rozhodnutia môžu byť ovplyvnené farmaceutickým biznisom. Upozornili, že odvolanie bez udania dôvodu bolo možné pre novelu zákona, ktorú parlament schválil minulý rok.



"Vďaka práci pána Straňáka a jeho tímu štát ročne mohol ušetriť vyše sto miliónov eur, ktoré mohli byť použité na liečbu pacientov, nie na neoprávnené zisky farmafiriem. Jeho odvolanie považujeme za podozrivé, neodôvodnené a ohrozujúce transparentnosť verejných financií," uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Tento krok podľa neho budí podozrenia z možných známok tlaku farmaceutických firiem.



Lekárski odborári žiadajú ministra zdravotníctva, aby odvolanie Staňáka vysvetlil. "Odôvodnenie jeho odvolania ako 'manažérske rozhodnutie' je v tejto situácii len výsmechom pre všetkých odborníkov a expertov, ktorí pracujú pre štát a vďaka ich práci štát hospodári efektívne a rozumne," poznamenal Visolajský.



Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) podotklo, že NIHO doteraz chránil verejný záujem pri rokovaniach o cenách liekov. Teraz však podľa združenia vznikajú vážne obavy, že jeho nezávislosť je ohrozená a že rozhodnutia môžu byť ovplyvnené farmaceutickým biznisom. "Zdravotníctvo musí slúžiť pacientom, nie záujmovým skupinám - a my budeme naďalej stáť na strane spravodlivých a odborných riešení," dodalo.



LOZ aj OZ SaPA zároveň poďakovali bývalému riaditeľovi za profesionálnu prácu v prospech pacientov a slovenského zdravotníctva.



Šaško v pondelok odvolal z postu riaditeľa NIHO Michala Staňáka. Vedením inštitútu dočasne, do uskutočnenia riadneho výberového konania, poveril Tomáša Tesařa. Minister to odôvodnil ako manažérske rozhodnutie rezortu s cieľom zabezpečiť kontinuitu a naštartovaný proces rozvoja tejto organizácie. Jeho rozhodnutie skritizovali aj opozičné KDH a hnutie Slovensko.