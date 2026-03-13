< sekcia Slovensko
Lekárske inštitúcie varujú pred rizikami odmietnutia revízie IHR
Vláda v stredu (11. 3.) odsúhlasila odmietnutie revízie medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2024.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Zástupcovia lekárov i Lekárska fakulta (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave varujú pred rizikami odmietnutia revízie medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2024. LF UK, Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská lekárska komora (SLK) v spoločnom stanovisku upozorňujú, že SR tak môže byť znevýhodnené napríklad v prístupe k informáciám, liekom alebo vakcínam. TASR stanovisko poslal manažér pre komunikáciu a médiá SLK Prokop Slováček.
„Rozhodnutie odmietnuť revíziu medzinárodných zdravotníckych predpisov WHO znamená, že Slovenská republika bude viazaná ich staršou verziou. To môže Slovensko znevýhodniť napríklad v prístupe k informáciám, liekom alebo vakcínam. Nebudeme totiž súčasťou systému, ktorý má zabezpečiť rýchlejšie zdieľanie epidemiologických a genetických údajov o patogénoch a lepšiu medzinárodnú koordináciu v pandemických situáciách,“ uviedli odborníci v reakcii na vládou schválený materiál, ktorým kabinet odsúhlasil odmietnutie revízie predpisov.
Rozumejú, že po právnej stránke existujú otázky, ktoré treba vyriešiť. Z medicínskeho hľadiska však považujú za potrebné upozorniť, že SR v dnešnej dobe nie je schopná sama manažovať akékoľvek vysoko nákazlivé ochorenie importované na Slovensko. „Izolácia Slovenska v oblasti biologickej bezpečnosti, kde nie sme a ani nikdy nebudeme sebestační, preto naozaj nie je dobrým signálom pre občanov tejto krajiny,“ dodali v spoločnom stanovisku.
Rozhodnutie vlády kritizuje aj Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR. „Materiál, na základe ktorého vláda rozhodovala, sa opiera najmä o právne interpretácie a možné právne riziká. Z nášho pohľadu však v rozhodovaní chýbal kľúčový aspekt - medicínsky a verejnozdravotný dosah na zdravie obyvateľov Slovenska. (...) Je neprijateľné, aby sa rozhodnutie s potenciálne zásadnými dôsledkami pre ochranu zdravia obyvateľstva prijímalo bez odbornej analýzy medicínskych dosahov a bez diskusie so zdravotníckou komunitou,“ poznamenala asociácia na sociálnej sieti.
Zdôraznila, že revízia IHR má jasný cieľ, a to posilniť medzinárodnú spoluprácu pri zvládaní zdravotných hrozieb, zlepšiť pripravenosť krajín na mimoriadne situácie a zabezpečiť rýchlejšiu koordináciu pri pandémiách a globálnych zdravotných rizikách. „ASL SR preto vyzýva vládu SR, aby svoje rozhodnutie prehodnotila a otvorila odbornú diskusiu so zástupcami zdravotníckej obce,“ dodali lekári.
Vláda v stredu (11. 3.) odsúhlasila odmietnutie revízie medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2024. Uznesenie o odmietnutí predpisov predložil rezort zdravotníctva, ktorý argumentuje možnými pochybnosťami z ľudskoprávneho a ústavnoprávneho hľadiska, opiera sa pritom o stanoviská viacerých právnických fakúlt slovenských univerzít.
Ministri spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) deklarovali, že na medzinárodnej spolupráci pri medicínskych krízach sa odmietnutím revízie predpisov nič nezmení. Susko pripomenul, že SR je aj v súčasnosti viazaná predpismi IHR z roku 2005. Šaško deklaroval, že medzinárodná spolupráca v tejto oblasti funguje a Slovensko je rešpektovaným partnerom. Zároveň zdôraznil, že v medicínsko-vedeckú oblasť revízie predpisov nikto nespochybňuje a po vyriešení právnych otázok k nej SR pristúpi.
