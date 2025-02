Lekárske odbory vyzývajú poslancov na prijatie dohodnutej legislatívy

Bratislava 4. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali schváliť zdravotnícku legislatívu bez dodatočných zmien a v znení, ktoré vychádza z dohody uzavretej koncom roka 2024. Vyzýva ich na to Lekárske odborové združenie (LOZ). Šéf LOZ Peter Visolajský na utorkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že poslanci by mali brániť záujmy občanov a pacientov a nie záujmy finančných skupín. Pokiaľ by sa legislatívu nepodarilo do konca februára schváliť, 3300 lekárov odíde k 28. februáru z nemocníc.



"Držíme sa dohody, ktorú sme s vládou uzavreli 20. decembra. Tá dohoda má povinnosti pre obidve strany. Z našej strany to bolo stiahnutie výpovedí pod podmienkou, že tieto zákony budú splnené a presadené v národnej rade. Dnes majú byť predložené, tak, ako budú schválené, k tomu sa postavíme a prehodnotíme, čo vlastne prešlo, v akom znení. Ak by boli zmenené, budeme to brať ako porušenie dohody. A porušenie dohody, ktorú sme uzavreli s vládou, znamená, že nám končia pracovné zmluvy 28. februára, tým 3300 lekárom," ozrejmil Visolajský.



Nerozumie, že sa nájdu poslanci, ktorí chcú k legislatíve pripojiť pozmeňujúce návrhy bez verejnej debaty a bez toho, aby vysvetlili, aké sú ich zámery a čo to prinesie.



Súbor legislatívnych úprav, ktoré sú súčasťou dohody s LOZ, prinesú podľa Visolajského transparentné financovanie nemocníc. Ide o šesť legislatívnych zmien. Zrušiť sa má napríklad tzv. "kriminalizačný" zákon, ktorý zavádzal "nútené práce pre zdravotníkov. Ide tiež o opravy miezd zdravotníkov v nemocniciach. Myslí si, že vďaka dohode s vládou stúpol za minulý rok počet sestier.



Hoci sa výpočty nákladov legislatívnych zmien líšia, Visolajský tvrdí, že zákony prinesú väčší poriadok vo financiách nemocníc. "Myslím si, že to v konečnom dôsledku ušetrí štátu peniaze," dodal s tým, že dosahy na náklady vyčíslil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte v decembri a vtedy povedal, že peniaze v rozpočte nájde. "My sme ukázali, že sa konsolidácii v zdravotníctve nebránime, naopak, ju vyžadujeme," dodal šéf LOZ.



Zmeny by sa mali podľa dohody s odborármi týkať valorizácie platov lekárov, uzákonenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zdravotníkov v nemocniciach. Upraviť by sa mali aj povinnosti zdravotných poisťovní či Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).



Šaško v decembri 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Lekári sa vrátili do nemocníc podmienečne s tým, že vláda do konca februára 2025 prijme zákony podľa dohody. V opačnom prípade lekári z nemocníc v marci odídu.