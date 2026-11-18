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Lekárske združenia žiadajú riešiť situáciu s poplatkami v ambulanciách
Predstavitelia lekárov kritizovali politikov za podľa nich predvolebné sľuby o rušení poplatkov.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Lekárske združenia žiadajú riešenie situácie s poplatkami v ambulantnom zdravotníctve. Vyzvali politických predstaviteľov, aby jasne nastavili pravidlá spoluúčasti pacientov či zdravotného pripoistenia. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informovali zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK), Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR.
„So všetkými relevantnými poskytovateľmi sme adresovali ministrovi (zdravotníctva Kamilovi Šaškovi z Hlasu-SD, poznámka TASR) jednoznačnú požiadavku na zvýšenie financovania zdravotníctva v roku 2027. Bohužiaľ, bolo nám povedané, že na takéto zvýšenie, ktoré sme požadovali, nie sú finančné prostriedky,“ uviedol viceprezident SLK Karol Mičko.
Predstavitelia lekárov kritizovali politikov za podľa nich predvolebné sľuby o rušení poplatkov. Štát má jasne povedať, na čo majú pacienti nárok z odvodov, z komerčného pripoistenia a čo majú platiť zo svojho. Mičko zdôraznil, že ohrozené skupiny obyvateľstva však treba chrániť.
Prezident ASL SR Marián Šóth považuje za dôležité zaviesť viaczdrojové financovanie zdravotníctva. Dodal, že nepožadujú, aby za všetky výkony doplácal pacient. Vyzval politikov, aby z lekárov nerobili terč.
Podľa prezidentky ZAP Jaroslavy Orosovej hrozí vyhrotenie vzťahov medzi lekármi a pacientmi. „Polarizujú spoločnosť a ja sa obávam, že je otázkou času, kedy toto správanie a štvanie voči lekárom povedie k závažným bezpečnostným incidentom, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť až zdravie. A ja sa pýtam, kto za to potom bude zodpovedný,“ vyhlásila. Obáva sa tiež, že vyhrotenie situácie zhorší aj bezpečnostnú situáciu voči zdravotníkom. Situácia je podľa nej už teraz zlá nielen v nemocniciach, ale aj v ambulanciách.
Predstavitelia ambulantnej sféry zároveň poukázali na problém s pripravovaným katalógom výkonov. „Pokiaľ je tu záujem riešiť záujmy pacientov, tak regulátor musí s nami komunikovať,“ vyhlásil viceprezident SLK Robert Vetrák. Dodal, že komora plánuje iniciovať stretnutie s rezortom zdravotníctva.
„So všetkými relevantnými poskytovateľmi sme adresovali ministrovi (zdravotníctva Kamilovi Šaškovi z Hlasu-SD, poznámka TASR) jednoznačnú požiadavku na zvýšenie financovania zdravotníctva v roku 2027. Bohužiaľ, bolo nám povedané, že na takéto zvýšenie, ktoré sme požadovali, nie sú finančné prostriedky,“ uviedol viceprezident SLK Karol Mičko.
Predstavitelia lekárov kritizovali politikov za podľa nich predvolebné sľuby o rušení poplatkov. Štát má jasne povedať, na čo majú pacienti nárok z odvodov, z komerčného pripoistenia a čo majú platiť zo svojho. Mičko zdôraznil, že ohrozené skupiny obyvateľstva však treba chrániť.
Prezident ASL SR Marián Šóth považuje za dôležité zaviesť viaczdrojové financovanie zdravotníctva. Dodal, že nepožadujú, aby za všetky výkony doplácal pacient. Vyzval politikov, aby z lekárov nerobili terč.
Podľa prezidentky ZAP Jaroslavy Orosovej hrozí vyhrotenie vzťahov medzi lekármi a pacientmi. „Polarizujú spoločnosť a ja sa obávam, že je otázkou času, kedy toto správanie a štvanie voči lekárom povedie k závažným bezpečnostným incidentom, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť až zdravie. A ja sa pýtam, kto za to potom bude zodpovedný,“ vyhlásila. Obáva sa tiež, že vyhrotenie situácie zhorší aj bezpečnostnú situáciu voči zdravotníkom. Situácia je podľa nej už teraz zlá nielen v nemocniciach, ale aj v ambulanciách.
Predstavitelia ambulantnej sféry zároveň poukázali na problém s pripravovaným katalógom výkonov. „Pokiaľ je tu záujem riešiť záujmy pacientov, tak regulátor musí s nami komunikovať,“ vyhlásil viceprezident SLK Robert Vetrák. Dodal, že komora plánuje iniciovať stretnutie s rezortom zdravotníctva.