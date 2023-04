Lekárski odborári dali podnet na preverenie financovania nemocníc

Bratislava 4. apríla (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) podalo na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) podnet na preverenie postupu zdravotných poisťovní v súvislosti s prerozdelením financií nemocniciam. Výška preddavkov je podľa neho odlišná, a to v neprospech štátu. TASR o tom informoval šéf odborárov Peter Visolajský. ÚDZS pre TASR potvrdil, že podnet obdržal.



"Peniaze z poisťovní a aj z plánu obnovy končia v malých súkromných nemocniciach a do štátnych nemocníc sa presúva len strata a čoraz viac pacientov," skonštatoval Visolajský. Podotkol, že súkromné nemocnice dostali zo štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) diametrálne vyššie preddavky oproti štátnym nemocniciam.



ÚDZS podanie vyhodnotí. "Následne bude v predmetnej veci postupovať v súlade so zákonom o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou," dodala jeho hovorkyňa Monika Hudecová.



V súvislosti s prerozdelením financií odborári koncom marca vyzvali dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera o audit v zdravotných poisťovniach. Štátna poisťovňa tvrdenia o "pochybnom" prerozdelení financií odmietla. Nesúhlasí s nimi ani šéf Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.