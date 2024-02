Lekárski odborári požiadali premiéra o stretnutie k memorandu

Bratislava 8. februára (TASR) - Lekárski odborári požiadali premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o stretnutie k memorandu. Pre TASR to potvrdil predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Úrad vlády SR na otázky TASR, či a kedy sa stretnutie uskutoční, nereagoval.



"Viaceré body nie sú stále splnené," poznamenal Visolajský. O plnení memoranda podľa jeho slov rokovali aj s ministerkou zdravotníctva Zuzanou Dolinkovou (Hlas-SD). "Prebrali sme viaceré oblasti, ktoré je potrebné splniť z memoranda, vysvetlili sme jej aj dôvody týchto požiadaviek a aj to, aký benefit to nášmu zdravotníctvu prinesie," doplnil.



Rezort zdravotníctva pre TASR spresnil, že Dolinková sa s lekárskymi odborármi stretla v novembri minulého roka. "S ministerkou sa teraz máme stretnúť znovu a budem sa jej pýtať, ako plnenie bodov memoranda postupuje," ozrejmil Visolajský. Šéfka rezortu avizovala, že o ďalšom rokovaní, jednotlivých návrhoch a ďalších detailoch bude najskôr informovať LOZ, následne aj verejnosť.



Vláda Eduarda Hegera a odborári podpísali memorandum v roku 2022. Predchádzali mu hromadné výpovede lekárov pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Výpovede podalo vyše 2100 lekárov. Odborári vtedy trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. S kabinetom sa napokon dohodli na konci novembra, niekoľko dní pred vypršaním výpovedných lehôt a uzavreli memorandum. Viaceré nemocnice následne potvrdili stiahnutie výpovedí lekárov. Memorandum s lekármi je podľa Visolajského záväzkom pre každú vládu.