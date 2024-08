Lekárski odborári sa chcú stretnúť s prezidentom aj premiérom

Bratislava 16. augusta (TASR) - Lekárski odborári upozorňujú na neplnenie bodov memoranda uzavretého s vládou. Za nečinnosť kritizujú šéfku rezortu zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). V tejto súvislosti sa chcú stretnúť s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) aj prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Pre TASR to avizoval šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Ministerka Dolinková nielen že neplní záväzky z memoranda medzi vládou a LOZ, ale dokonca zrušila niektoré opatrenia, ktoré boli splnené pri výpovediach lekárov ešte minulou vládou. Premiér nám odkázal, že memorandum je pre jeho vládu záväzné a delegoval jeho plnenie na ministerku, žiaľ, tá si tieto povinnosti neplní, čo je na škodu slovenskému zdravotníctvu a pacientom," skonštatoval pre TASR. Poukázal na to, že mzdy sú vyriešené, no splniť treba ostatné body memoranda. Upozornil na potrebu prijatia zmien pri atestačnom vzdelávaní či možnosti účasti na prednáškach lekárkam na rodičovskej dovolenke.



Lekárski odborári podľa slov ich šéfa žiadajú v tejto veci stretnutie s premiérom. "Dúfame, že po skončení PN si nájde čas a požiadame o stretnutie aj pána prezidenta, aby sa pokúsil upokojiť eskalujúcu situáciu v našom zdravotníctve," informoval. Visolajský považuje za dôležité, aby zdravotníctvo fungovalo pre pacientov lepšie. "Lekári už opakovane ukázali, že za svojimi požiadavkami si stoja. Máme viacero možností, ktoré sme rozhodnutí využiť na to, aby vláda riešila problémy nášho zdravotníctva," dodal.



Vláda Eduarda Hegera a odborári podpísali memorandum v roku 2022. Predchádzali mu hromadné výpovede lekárov pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Výpovede podalo vyše 2100 lekárov. Odborári vtedy trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. S kabinetom sa napokon dohodli na konci novembra, niekoľko dní pred vypršaním výpovedných lehôt, a uzavreli memorandum. Viaceré nemocnice následne potvrdili stiahnutie výpovedí lekárov. Memorandum s lekármi je podľa Visolajského záväzkom pre každú vládu.