Lekárski odborári sa sťažujú na neplnenie bodov memoranda s vládou

Bratislava 12. apríla (TASR) - Lekárski odborári sa sťažujú na neplnenie väčšiny bodov memoranda s vládou. Na utorkovom (11.4.) stretnutí na to upozornili aj štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Michala Palkoviča. TASR o tom informoval predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Ministerstvo pre TASR potvrdilo, že sa s odborármi dohodli na ďalšom stretnutí, ktorého obsahom bude posun v plnení memoranda.



"Ak vláda bude naďalej ignorovať záväzky, ktoré jej vyplývajú z memoranda, ani LOZ sa nebude cítiť viazané memorandom a hrozí horúca jeseň," skonštatoval Visolajský. Nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve podľa neho vyjadrujú lekári z nemocníc z celého Slovenska. "Štátny tajomník Palkovič nám prisľúbil, že sa na to pozrie a dohodli sme sa na ďalšom stretnutí 2. mája," uviedol.



Visolajský tiež skritizoval dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý podľa neho nereagoval na žiadosti odborárov o stretnutie. "Ešte pred opätovným stretnutím so štátnym tajomníkom bude mať LOZ celoslovenské stretnutie, na ktorom sa rozhodne o ďalšom postupe," dodal.