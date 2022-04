VIDEO: Lekárski odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť

Na snímke vpravo predseda LOZ Peter Visolajský a vľavo predseda ružinovského LOZ Miroslav Mandel. Lekárski odborári vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 5. apríla (TASR) - Lekárski odborári vyhlásili od utorka štrajkovú pohotovosť. Situáciu chcú riešiť radikálne, ak sa nepodniknú kroky proti rozpadu zdravotníctva. Na tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ).Odborári avizovali, že ak sa nič nezmení, zvažujú vypovedanie nadlimitných nadčasov v nemocniciach či podanie hromadných výpovedí.doplnili.Ďalší postup podľa predsedu LOZ Petra Visolajského závisí najmä od reakcie vlády.skonštatoval. V prípade, že sa nič nezmení, o ďalších krokoch by sa malo rozhodnúť do júna. Doplnil, že takmer 3000 lekárov už podpísalo deklaráciu a je pripravených vypovedať nadlimitné nadčasy v nemocniciach. O otázke prípadných hromadných výpovedí zo služieb majú lekári diskutovať v najbližšej dobe.Lekárski odborári poukázali na to, že napriek dlhodobým upozorneniam a viacerým rokovaniam vláda nerieši situáciu v zdravotníctve. Upozorňujú, že ak neprinesie okamžité riešenia, môže byť chod nemocníc v priebehu roka paralyzovaný.vyhlásil šéf LOZ Peter Visolajský.Lekárski odborári majú osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné pre zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku. Týkajú sa najmä financovania nemocníc, reformy systému zdravotných poisťovní, ohodnotenia lekárov či zvýšenia miezd sestier.Akcia hromadných výpovedí lekárov otriasla slovenským zdravotníctvom koncom roku 2011. Odchod asi 1200 lekárov z nemocníc vtedy viedol k vyhláseniu núdzového stavu. Do akcie sa pôvodne zapojilo vyše 2400 lekárov, nakoniec na svojej výpovedi trvala asi polovica z nich. Zdravotníci sa vtedy rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich požiadaviek.