Len päť kandidujúcich strán a koalícií vedú do eurovolieb ženy

Bratislava 29. marca (TASR) - Zo všetkých 24 kandidujúcich strán a koalícií vo voľbách do europarlamentu má na čele kandidátnej listiny ženu iba päť. Vyplýva to z kandidátnych listín strán a koalícií pre júnové eurovoľby.



Smer-SD postavil za líderku kandidátky dlhoročnú europoslankyňu Moniku Beňovú. KDH povedie v eurovoľbách súčasná europoslankyňa Miriam Lexmann. Na čele kandidátky strany Spájame Občanov Slovenska - SOSK je Libuša Nicholson. Pirátsku stranu - Slovensko vedie Zuzana Šubová a stranu Volt Slovensko povedie do eurovolieb Lucia Kleštincová.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) kandiduje 324 kandidátov. Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.