Lengvarský a Matovič hovorili s dekanmi LF o ich dofinancovaní

Bratislava 3. novembra (TASR) - Ministri zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a financií Igor Matovič (OĽANO) diskutovali s dekanmi lekárskych fakúlt (LF) o možnostiach ich dofinancovania v súvislosti so zvýšením počtu slovenských medikov. Dekani poukázali na aktuálne problémy vzdelávania lekárov, apelujú na riešenia s perspektívou do budúcna.



"Po medializovaných informáciách sme sa stretli, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe pri zvyšovaní počtu slovenských študentov na slovenských LF a na spôsobe financovania, aby bolo jasné, prehľadné a aby bolo dlhodobo udržateľné," povedal Lengvarský. Očakávajú návrhy, s ktorými budú môcť pracovať a premietnuť ich do rozpočtu. Dodal, že následne budú môcť zjednotiť koncepciu vzdelávania zvýšeného počtu slovenských lekárov s perspektívou do budúcnosti.



"Máme problém vzdelávať tých študentov, ktorých máme teraz. Študenti majú limitovaný prístup k pacientom, pretože sa redukuje počet lôžok," podotkol dekan LF Univerzity Komenského Bratislava Juraj Šteňo. Zvýšenie počtu medikov podľa neho nie je možné vzhľadom na kapacity. Podčiarkol potrebu systémových opatrení pre zlepšenie financovania fakúlt, aby si nemuseli na prežitie privyrábať od samoplatcov.



Apeloval aj na zlepšenie podmienok praktickej výučby klinických predmetov, či na riešenie podmienok v zdravotníckych zariadeniach. Aj tieto kroky by podľa neho prispeli k zvýšeniu motivácie lekárov ostať na Slovensku. Mladí lekári podľa neho musia vidieť opatrenia s perspektívou, že budú pracovať v lepších podmienkach. Rovnako vyzdvihol potrebu zastabilizovať počet sestier.



Minister financií ozrejmil, že nechcú zvýšiť počet medikov, len podiel tých slovenských na úkor zahraničných. "Na to nepotrebujeme ani viac priestorov, ani viac vyučujúcich," dodal. Cieľom má byť viac študentov, ktorí ostanú pracovať na Slovensku. Dodal, že ponuka na dofinancovanie výpadku za zahraničných študentov pre fakulty platí a že nechcú, aby fakulty vzdelávali nových medikov za menej financií.