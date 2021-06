Lengvarský: Ak nebudeme v lete zodpovední, môže byť na jeseň lockdown

Bratislava 20. júna (TASR) - Je otázkou času, kedy sa aj na Slovensku objaví delta variant nového koronavírusu. Ak sa ľudia počas leta nebudú správať zodpovedne, nie je vylúčené, že krajinu na jeseň bude čakať lockdown. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Krajina zatiaľ nemá potvrdené prípady delta variantu nového koronavírusu. "Ale je to otázka času, kedy sa tento variant u nás objaví," skonštatoval Lengvarský. Uistil však, že úrady sa snažia zachytiť všetkých, ktorí sa vracajú z rizikových krajín. "Problém je ale v tom, že ľudia vracajúci sa z iných krajín ako zelených, sa neprihlasujú, alebo klamú, odkiaľ prišli. Nezavlečenie delta variantu v mnohom zavisí aj od zodpovednosti každého," dodal minister.



Ústredný krízový štáb by sa mal v pondelok (21. 6.) zaoberať otázkami povinného očkovania či zavádzaním e-karantény. Povinné očkovanie by sa mohlo týkať zdravotníkov, policajtov, hasičov, vojakov, pracovníkov domovov sociálnych služieb či seniorov nad 60 rokov. "Povinné očkovanie je zatiaľ len taký nástrel, ktorý musí posúdiť rezort spravodlivosti," poukázal Lengvarský.



Minister pripomenul, že už teraz sa robia opatrenia, aby sa prípadná tretia vlna pandémie čo najviac eliminovala. "Prísnejšie sa kontrolujú hranice, monitorujú sa spodné vody, posilňuje sa trasovanie kontaktov či sekvenovanie vzoriek," vymenoval Lengvarský.



Minister ale nevylúčil, že v prípade nezodpovedného správania sa ľudí bude krajinu na jeseň čakať lockdown. Vyzval preto ľudí, aby cestovali len do bezpečných krajín, nechali sa zaočkovať, dodržiavali základné hygienické opatrenia a v prípade potreby aj domácu karanténu.



Minister tiež uistil, že rezort robí všetko preto, aby sa zaočkovanosť proti novému koronavírusu zvýšila. V súčasnosti je zaočkovaných 35 percent populácie. "Snažíme sa dostať vakcínu k ľuďom, očkujú výjazdové očkovacie tímy, očkuje sa vo firmách a od 1. júla sa začne s očkovaním u všeobecných lekárov," spresnil Lengvarský. Opäť pripustil, že ďalšou formou motivácie by mohlo byť finančné odmeňovanie. O tejto možnosti však musí podľa jeho slov rozhodnúť vláda.



Minister v relácii tiež spresnil, čo sa bude diať so zvyšnými dávkami ruskej vakcíny Sputnik V. "Zvyšné dávky buď predáme alebo darujeme. O vakcíny prejavili záujem krajiny na Balkáne," dodal Lengvarský.