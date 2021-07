Lengvarský: Ak prejde návrh o COVID preukazoch, potešia sa i športovci

Bratislava 21. júla (TASR) – V prípade, že v piatok (23. 7.) prejde v parlamente novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, potešia sa aj športoví fanúšikovia a kluby. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) to uviedol po rokovaní vlády, naznačujúc, že sa má zvyšovať povolená kapacita divákov na hromadných podujatiach vrátane tých športových.



"Novelizovaný zákon je legislatívny podklad, aby zaočkovaní mohli navštevovať podujatia vo väčšej miere, je na to pripravovaný aj COVID automat," potvrdil Lengvarský. Konkrétna úprava počtov je ešte podľa jeho slov otázkou diskusií. "Sú návrhy na obe strany, zaočkovaní neobmedzene alebo určité fixné počty násobne väčšie ako doteraz, ale o tom bude ešte hovoriť vo štvrtok (22. 7.) konzílium," povedal Lengvarský.



V súčasnej fáze monitoringu je podľa aktuálneho COVID automatu povolený na štadiónoch maximálny počet 1000 divákov v exteriéri a 500 v interiéri.



Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať v piatok (23. 7.), bude opätovne predložená novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pri ktorej boli v koalícii nezhody. Novela predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Primárne teda podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej hovorí o výhodách pre zaočkovaných pri návšteve hromadných podujatí a prevádzok.