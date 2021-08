Lengvarský: Antigénové testovanie za päť eur by malo robiť 68 nemocníc

Bratislava 10. augusta (TASR) - Antigénové testy za cenu päť eur by sa mali začať robiť v 68 nemocniciach už v priebehu najbližších dní. Záujemca ich bude môcť absolvovať bez obmedzenia počtu, vždy ale za manipulačný poplatok. Uviedol to počas stretnutia s novinármi minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Vydal som pokyn pre nemocnice na prípravu antigénových testov s manipulačným poplatkom päť eur. Ide o neobmedzený počet testov," spresnil minister. Indikované testy zostávajú aj naďalej zadarmo. Ide napríklad o testy pred operáciou či pre ľudí, ktorí sa stali úzkym kontaktom nakazeného novým koronavírusom. "Naďalej budú fungovať aj mobilné odberové miesta, ale testy budú drahšie, ide o komerčnú cenu," upozornil Lengvarský.



Tým, ktorí sa zaočkovať nemôžu, postačí potvrdenie od lekára. Pozerá sa na nich ako na zaočkovaných jedincov. "V stredu budeme riešiť, ako dostaneme toto potvrdenie do aplikácie GreenPass," avizoval minister.