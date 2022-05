Lengvarský chce výstavbu nemocníc riešiť na koaličnej rade

Bratislava 5. mája (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) požiada o zvolanie koaličnej rady v súvislosti s výstavbou nemocníc z plánu obnovy. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii. Konkrétne projekty zatiaľ nepredstavil.



"Požiadam o zvolanie koaličnej rady, kde predstavím návrh riešenia, ktorý by jednak plnil programové vyhlásenie vlády a v druhom rade, aby sme peniaze z plánu obnovy a odolnosti mohli efektívnym spôsobom využiť," uviedol.



Riešenia, ktoré Lengvarský plánuje predložiť, sa podľa neho dajú zrealizovať do konca roka 2026, s čím počíta plán obnovy. Avizuje výstavbu štyroch až piatich nemocníc. "Rátame s tým, že niektoré nemocnice budú v štádiu hrubej stavby a niektoré budú ukončené úplne," priblížil s tým, že otázka výstavby sa vyrieši veľmi skoro.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.