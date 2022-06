Lengvarský do 2 týždňov predloží návrh výstavby nemocníc

Bratislava 1. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) predloží na vládu do dvoch týždňov návrh, ktorý spustí výstavbu nemocníc zo zdrojov z plánu obnovy. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.



Súčasťou plánu výstavby budú podľa ministra pravdepodobne aj univerzitné nemocnice na bratislavských Rázsochách a v Martine. Lengvarský už v minulosti avizoval, že otázku výstavby nemocníc otvorí na koaličnej rade.



Plán obnovy je súčasťou mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci celoeurópskeho dočasného nástroja Next Generation EU, ktorý predstavuje najväčší stimulačný balík v histórii Európskej únie. Cieľom je obnoviť Európu po pandémii. Kľúčovou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR je už schválená reforma siete nemocníc. Reformy sa dotknú aj ambulantného sektora, akútnej starostlivosti, následnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj starostlivosti o duševné zdravie.