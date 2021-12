Lengvarský: Ešte v decembri dostaneme 150.000 dávok vakcíny pre deti

Bratislava 2. decembra (TASR) - Ešte počas decembra príde na Slovensko prvých 150.000 dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre deti vo veku päť až 11 rokov. Slovensko potvrdilo zatiaľ 274.000 dávok. V pléne Národnej rady (NR) SR to počas štvrtkovej Hodiny otázok povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ak budú potrebné ďalšie dávky, nie je podľa neho problémom ich dodať.



Ministra sa na očkovanie detí pýtal nezaradený poslanec Tomáš Valášek. "V priebehu decembra budú na Slovensko doručené prvé dávky detskej vakcíny Comirnaty, ktoré budú určené deťom vo veku od päť do 11 rokov. Očkovanie detí v tejto vekovej skupine bude možné spustiť v priebehu tohto mesiaca," odpovedal Lengvarský.



Imunizačná komisia aj odborníci podľa neho odporúčajú očkovať vakcínou, ktorá je priamo detská. Slovensko čaká na dodávky. "Potvrdili sme 274.000 dávok a podľa schváleného harmonogramu dodávok v decembri by malo prísť na Slovensko 150.000 prvých dávok," doplnil.







Lengvarský zároveň informoval, že v súčasnosti je možné očkovanie detí od päť do 11 rokov s presne určenými diagnózami a doteraz sa zaočkovalo 338 takýchto detí.