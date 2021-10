Lengvarský hodnotí situáciu v nemocniciach ako stabilnú

Bratislava 25. októbra (TASR) – Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) hodnotí situáciu v nemocniciach ako „stabilnú“ a „pod kontrolou“. Podľa jeho slov sa na umelej pľúcnej ventilácii v súčasnosti nachádza 122 osôb. Riaditelia nemocníc prispôsobujú svoj lôžkový fond aktuálnej situácii v danom okrese, povedal v pondelok. Zaregistroval aj kritiku šéfa OĽANO Igora Matoviča.



Na margo kritiky šéfa OĽANO Lengvarský povedal, že ide o Matovičov osobný názor. "Som nominant tejto strany. Čítal som to prvý raz v sobotu (23. 10.). Pokiaľ si s kolegami nevyjasníme stanoviská, tak sa nebudem k tomu vyjadrovať," povedal.



Opäť vylúčil možnosť plošného testovania. Zopakoval, že sa taktiež znova budú vyhodnocovať obmedzenia pre očkovaných vyplývajúce z COVID automatu. "Pokiaľ bude nutné a dohodneme sa na tom s hygienikmi a epidemiológmi, tak sa COVID automat môže zmeniť. Nevylučujem to. V tejto chvíli je však situácia taká, akú sme očakávali, a na to je aj súčasný COVID automat prispôsobený," dodal s tým, že nechce zavádzať žiadne obmedzenia pohybu.