Lengvarský: Investície musia smerovať aj do oblasti duševného zdravia

Bratislava 16. júna (TASR) – Pandémia nového koronavírusu odhalila problematiku týkajúcu sa duševného zdravia. Zamerať sa bude potrebné aj na ďalšie investície v oblasti liečby a prevencie. Kľúčové to bude pri odstraňovaní následkov vyplývajúcich zo sociálnej izolácie počas tohto obdobia. Na konferencii Globsec 2021 Bratislava Forum to uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Podľa šéfa rezortu pandémia odhalila aj to, či sú zdravotnícke systémy dostatočne odolné. Kríza podľa neho tiež ukázala, že sú potrebné isté "úpravy v architektúre" týchto systémov. Vyzval na harmonizáciu vykazovania dát na medzinárodnej úrovni. "Mať presné dáta je kľúčové na zodpovedné rozhodovanie sa," povedal.



Aby sa predišlo tomu, že tretia vlna spôsobí "zastavenie života", bude podľa Lengvarského potrebné zaviesť technológie, ako napríklad testovanie odpadových vôd na prítomnosť nového koronavírusu. Za dôležité tiež považuje deliť sa o skúsenosti.



V súvislosti s výskytom nových variantov zdôraznil aj potrebu zvýšenia kapacít sekvenovania, a to najmä s ohľadom na letnú dovolenkovú sezónu. Za dôležité považuje i cielené očkovanie. Napomôcť by tomu mala podľa jeho slov aj očkovacia kampaň a boj proti dezinformáciám.



Venoval sa tiež téme optimalizácie siete nemocníc, ktorá by mala prispieť k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Hovorí, že v súčasnom prepojenom svete je dôležitý jednotný postup na európskej aj globálnej úrovni v úzkej spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou.