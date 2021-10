Lengvarský je pripravený rokovať o zmenách COVID automatu po sviatkoch

Bratislava 27. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) je otvorený diskusii o zmenách COVID automatu a uvoľneniu opatrení pre očkovaných, ale až po sviatkoch a s prihliadaním na aktuálnu epidemiologickú situáciu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že minister pristupuje k ochrane zdravia ľudí zodpovedne a počúva názory odborníkov. Reagovala tak na návrhy strany SaS.MZ je podľa slov hovorkyne otvorené konštruktívnej diskusii o uvoľnenejších pravidlách pre ľudí, ktorí sa chránia pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19 očkovaním. Pripomenula, že konzílium odborníkov minulý týždeň konštatovalo, že uvoľnenie opatrení v čiernych okresoch pre zaočkovaných pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých neodporúča.ozrejmila hovorkyňa s tým, že po sviatkoch je Lengvarský otvorený diskusii o tejto problematike. Predstavitelia SaS v stredu avizovali návrhy zmien v COVID automate. Žiadajú väčšiu slobodu pre očkovaných proti ochoreniu COVID-19. Navrhuje umožniť vstup zaočkovaným do prevádzok, ktorých majiteľ je rovnako zaočkovaný, a to aj v čiernych okresoch. Chce tiež, aby mali ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 rovnaké slobody ako zaočkovaní, keďže majú protilátky a rovnako predstavujú nižšie epidemiologické riziko.