Lengvarský je vo funkcii 100 dní, jeho prioritou je očkovanie

Bratislava 10. júla (TASR) – Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) je vo funkcii 100 dní. Jednou z jeho aktuálnych priorít je očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako pre TASR v bilancii uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, očkovanie je v súčasnosti jediným účinným nástrojom na ochranu zdravia a životov ľudí v súvislosti s novým koronavírusom.



Poukázala tiež, že od nástupu Lengvarského do funkcie sa urobilo takmer 1500 mobilných výjazdov na očkovanie, očkuje sa vo viac ako 60 firmách či napríklad na to, že záujem o vakcináciu v ambulanciách prejavilo takmer 500 lekárov. Zaočkovaných je tak na Slovensku viac ako 2,1 milióna ľudí, pričom obe dávky vakcíny má viac ako 1,7 milióna osôb.



Pripomenula, že dostatočný počet zaočkovaných ľudí zabráni preplneným nemocniciam na jeseň a zbytočným úmrtiam. Hovorkyňa tvrdí, že Lengvarský prišiel na ministerstvo s cieľom posúvať veci vpred v prospech pacienta a ľudí pracujúcich v systéme. "Od začiatku nástupu do svojej funkcie robí kroky v prvom rade so zreteľom na pacienta a zdravotníckeho pracovníka," povedala.



Eliášová tiež zdôraznila, že terajší šéf prebral rezort v náročnom čase, keď bolo treba stabilizovať procesy po pandémii. "Tomu venoval všetku svoju energiu. Počas svojej funkcie cestoval aj do regiónov, zaujímal sa o situáciu v samosprávnych krajoch, očkovaní v marginalizovaných komunitách, pozrel si projekty nových nemocníc z hľadiska inšpirácie v kontexte možných investícií z plánu obnovy, ako aj očkovanie v ambulanciách," vysvetlila.



Minister sa tiež venuje reforme nemocníc, ktorá má priniesť kvalitnú, včasnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. "Cieľom ministra je presadiť tieto prelomové zmeny pre zdravotníctvo, čoho ďalším krokom bude aj možnosť čerpania nevyhnutných a potrebných investícií z európskych peňazí v rámci plánu obnovy," doplnila hovorkyňa rezortu s dôvetkom, že súčasťou reformy nemocníc je aj reforma ambulantnej siete a urgentnej zdravotnej starostlivosti.



Dodala, že v rezorte zdravotníctva sa pod vedením Lengvarského pracuje aj na ďalších témach, ako je napríklad zefektívnenie liekovej politiky v prospech pacienta a jeho liečby.