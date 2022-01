Minister zdravotníctva: Karanténa by sa mohla pri výpadkoch skrátiť

Bratislava 19. januára (TASR) - Domáca izolácia by sa mohla skrátiť z desiatich dní na päť, v prípade veľkých výpadkov v sektoroch by mohlo dôjsť k špecifikácii skrátenia karantény pre zaočkovaných a nezaočkovaných. Zaočkovaní by mohli byť v karanténe iba tri dni. Uviedol to po rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že sa bude pokračovať v diskusii. Upozorňuje, že k takémuto kroku by sa pristúpilo pre problémy s výpadkami pracovníkov. Z medicínskeho hľadiska totiž podľa jeho slov môže byť osoba aj po piatich dňoch stále infekčná.



"Pokiaľ bude nutné skrátiť karanténu vzhľadom k sektorovým výpadkom, čo vzhľadom k rýchlosti šírenia predpokladáme, veci sú pripravené, upraví sa to vyhláškou hlavného hygienika. Hovoríme zatiaľ o piatich dňoch. V prípade veľkých výpadkov budeme deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných. Zaočkovaní budú mať asi kratšiu karanténu, ale to je ešte predmetom diskusií," povedal novinárom Lengvarský. Dodal, že pri zaočkovaných by malo ísť o trojdňovú karanténu.



Minister avizuje, že zmeny neprídu ešte tento týždeň. "Budúci týždeň to bude predmetom diskusií. Skrátenie karantény je z medicínskeho hľadiska nie veľmi lege artis krok, pretože človek je ešte infekčný aj po piatich dňoch aj pri omikrone," zdôraznil.



Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz (IZA) ministerstva zdravotníctva Matej Mišík doplnil, že po skrátení karantény by mali osoby nosiť respirátor, keďže mnohí ľudia, ktorí vychádzajú zo skrátenej karantény, budú infekční. "Počas skrátenej doby je odporúčanie aspoň domáceho samotestu. Nebude tam však podmienka negatívneho PCR testu pre nedostatok testovacích kapacít," dodal.