Lengvarský: Koncom marca by sa život mohol vrátiť do bežného režimu

Bratislava 9. februára (TASR) - Do bežných koľají by sa život na Slovensku po pandémii mohol dostať na konci marca. Predpokladá to minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), ktorý pred stredajším rokovaním vlády naznačil termín zrušenia protipandemických opatrení.



"Absolvovali sme včera konzílium aj za účasti premiéra, hovorili sme spolu o situácii po odznení vlny omikronu a prvom nástrele opatrení s tým, že v princípe by sme koncom marca mohli byť v režime, ktorý by umožňoval bežný život občanom," povedal minister.