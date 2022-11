Lengvarský: MZ pracuje na zapracovaní požiadaviek LOZ do návrhu dohody

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) počas tlačového brífingu po skončení rokovania medzi LOZ a vládou SR v Bratislave v pondelok 21. novembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už pracuje na zapracovaní požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) do návrhu dohody. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) po pondelkovom rokovaní na Úrade vlády SR. Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) majú lekárski odborári do utorka (22.11.) do 12.00 h povedať, či ustúpia v platových požiadavkách.vyhlásil Lengvarský. Verí, že sa smeruje k dohode.Potvrdil, že k otázke vzdelávania lekárov budú rokovania pokračovať v utorok.dodal minister. Podotkol, že lekárski odborári chceli doteraz rokovať najprv o otázke platu, až potom o ostatných požiadavkách.Matovič zopakoval, že dodatočná ponuka vlády k zvyšovaniu platov lekárov je finálna a že aj pri nej už ide "za hranicu možného".ozrejmil. Nemyslí si, že je na mieste, aby lekári pýtali viac a bol by rád, keby ponuku prijali.