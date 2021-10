Minister Lengvarský ocenil okamžitú reakciu pri požiari ÚVN

Ružomberok 17. októbra (TASR) – Vďaka okamžitej reakcii a zásahu sa predišlo zraneniam či zdravotným komplikáciám v dôsledku šíriaceho sa ohňa pri nedeľnom požiari Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku. Počas návštevy nemocnice to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej sa minister zaujímal o to, ako boli zabezpečené úkony vzhľadom na ochranu pacientov a zdravotníckeho personálu na oddeleniach, ktorých sa dotkol požiar.



"Bol informovaný, že do 50 pacientov nemocnica presunula na iné oddelenia a do okolitých nemocníc. Ďakuje všetkým za okamžitú reakciu a zásah, vďaka čomu sa predišlo zraneniam, či zdravotným komplikáciám v dôsledku šíriaceho sa ohňa, a tak pacienti, ako aj personál nemocnice vyviazli bez zranení," informovala Eliášová.