Lengvarský: Očkovanie bez registrácie bude možné vo všetkých krajoch

Bratislava 13. júla (TASR) - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie by malo byť postupne možné vo všetkých krajoch. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) o tom informoval po utorkovom stretnutí so zástupcami samosprávnych krajov. Témou rokovania boli aj ďalšie možnosti, ako zvýšiť zaočkovanosť, či plánovaná reforma siete nemocníc.



"Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať ešte užšie, že kampaň a očkovanie musíme zintenzívniť rôznymi spôsobmi, či už výjazdovými tímami alebo spoluprácou so všeobecnými lekármi," načrtol minister obsah stretnutia. Verí, že spoločnú reč nájde ministerstvo s krajmi aj pri téme optimalizácie siete nemocníc, ktorej sa na stretnutí dotkli.



Predseda SK 8 a Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič skonštatoval, že spoločným cieľom je očkovať v čo najvyššej kvalite i množstve. "Hovorili sme aj o tom, že veľkokapacitné očkovacie centrá potrebujú legislatívne ukotvenie," upozornil. Ocenil, že ministerstvo zvolilo pri očkovaní regionálny prístup.



Očkovanie bez registrácie je v súčasnosti možné vo veľkokapacitných centrách v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Minister dúfa, že podobne veľký záujem ako v Bratislave zaznamenajú aj v ďalších krajoch. Zatiaľ preto neplánujú spustiť očkovanie v nákupných centrách či na staniciach, ako v niektorých krajinách.



Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský doplnil, že k očkovaniu bez registrácie pristúpia po odstránení problému veľkej chybovosti. Vzniká podľa neho pri prepise údajov z občianskych preukazov či iných dokladov. V súvislosti so záujmom o očkovanie podotkol, že po oznámení lotérie zaznamenali veľa zrušených termínov. Myslí si, že najlepšou kampaňou by bolo, keby sa dali zaočkovať politické špičky.



Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter upozornil, že v každom regióne sú iné podmienky. „My sme otvorili osem očkovacích stredísk a zrušili sme dve práve pre to, že neplnili kvóty, ktoré sme si dali,“ načrtol. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba predpokladá, že do mesiaca môžu vzhľadom na uspokojený záujem pozastaviť činnosť veľkokapacitného očkovacieho centra. V prípade potreby ju však vedia do 24 hodín obnoviť.



Minister zdravotníctva potvrdil, že na Slovensku je už možné dať sa zaočkovať kombináciou vakcín od rôznych výrobcov. S konzíliom majú preberať, ktoré kombinácie vakcín sú podľa aktuálnych štúdií najúčinnejšie. Možnosť objednať sa na kombináciu vakcín by mala byť dostupná „vo veľmi skorej dobe“. Rovnako sa testuje aj technické riešenie dvoch rôznych vakcín v GreenPasse.



Šéf rezortu avizoval aj stretnutie so zástupcami poisťovní a ďalších odborníkov o tom, ako motivovať ďalších lekárov, aby sa zapojili do očkovania.