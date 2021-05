Lengvarský: Od pondelka budú fungovať e-maily na očkovacie certifikáty

Bratislava 20. mája (TASR) - Od pondelka 24. mája bude na stránke korona.gov.sk fungovať e-mailová adresa, kde si ľudia budú môcť požiadať o medzinárodný očkovací certifikát. Ministerstvo zdravotníctva rokuje aj s poisťovňami. Chce, aby ľudia mali očkovací certifikát priamo v aplikácii poisťovne.



Na návšteve veľkokapacitného očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Všetky technické veci pre očkovací preukaz by mali byť splnené, povedal Lengvarský. Momentálne rezort zdravotníctva komunikuje s očkovacími centrami, aby mohli rôzne typy potvrdení nahradiť jedným certifikátom.



Lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay verí, že koncom júna bude fungovať tzv. zelený pas pre potvrdenie očkovania. Zároveň prosí ľudí, aby do očkovanie centra na NFŠ nechodili ľudia pre potvrdenie medzinárodného očkovacie certifikátu.



"Nemáme na to časovú kapacitu. Je to všetko rozrátané na sekundy. Potvrdzovanie preukazov trvá minútu dve, a to si jednoducho nemôžeme dovoliť," skonštatoval Szalay.



Vo štvrtok sa na NFŠ očkuje druhou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Pribúda ľudí, ktorí nedostali po desiatich týždňoch SMS s termínom na očkovanie druhou dávkou. Szalay priblížil, že títo ľudia sa majú prihlásiť cez formulár na stránke BSK k preočkovaniu.



"Je dosť ťažké manažovať ďalších ľudí, ktorí sem prídu bez pozvánky," podotkol lekár. Po vyplnení formulára si to očkovacie centrum preverí a pošle SMS s termínom. "Takýmto spôsobom sme minulý týždeň zaočkovali asi 300 ľudí, ktorým neprišla SMS," povedal Szalay.



Minister zdravotníctva povedal, že budú musieť vyriešiť to, že niekoľko tisíc ľudí sa odhlásilo z očkovania druhou dávkou od AstrouZenecy. To, aby sa ľudia mohli preočkovať vakcínou od inej spoločnosti, musia rozhodnúť odborníci. Problém by tak nemal byť v takom prípade ani s certifikátom, poznamenal Lengvarský.



Lengvarský ocenil bratislavské očkovacie centrum, že zvláda tak veľký nápor záujemcov o očkovanie. Organizácia je podľa neho na veľmi vysokej úrovni. Opäť poprosil ľudí, aby sa hlásili na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.



Záujem o očkovanie v Bratislavskom kraji je vysoký, momentálne dosahuje 80 percent, uviedol podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč. Riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan priblížila, že v súčasnosti je na prvú dávku prihlásených 60.000 záujemcov a na druhú 90.000.