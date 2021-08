Lengvarský: Pandemická situácia je aj naďalej pomerne stabilná

Bratislava 25. augusta (TASR) - Situácia s ochorením COVID-19 je aj naďalej pomerne stabilná. Nerastú počty hospitalizovaných a relatívne stabilný je aj počet nakazených novým koronavírusom. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



„V rámci krajín V4 počty prípadov rastú mierne. Čo sa týka zaočkovanosti, za priemerom EÚ ako krajina zaostávame o 20 percent," skonštatoval riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Matej Mišík.



Za posledných sedem dní denne v priemere na Slovensku pribudlo 115 prípadov nakazených. Medzi prípadmi za ostatné dva týždne 74 percent nakazených tvorili nezaočkované osoby. Hospitalizovaných je 47 pacientov, z toho najviac v Košickom kraji. „Tempo rastu nakazených je však relatívne mierne a stabilné ako ostatné týždne," dodal Mišík.



Zároveň očakáva, že s príchodom nového školského roka mierne vzrastie záujem o očkovanie. V súčasnosti je osem okresov, ktoré majú cez 50-percentnú zaočkovanosť svojich obyvateľov.







„Klesá aj počet nezaočkovaných ľudí nad 50 rokov. Pribúda okresov, ktoré sa blížia k 65-percentnej hranici zaočkovanosti tejto vekovej skupiny, čo im umožní podľa COVID automatu prejsť na miernejší stupeň," zhodnotil Mišík. Aspoň prvú dávku vakcíny dostalo naprieč okresmi 30 až 61 percent obyvateľov. Plne očkovaných v rámci krajov je 26 až 58 percent.



Minister zároveň zopakoval, že možnosť tretej dávky sa stále skúma. „Nevylučujem, že rozhodnutie príde o týždeň či dva," spresnil Lengvarský. Do dvoch týždňov by podľa slov ministra mohlo dôjsť k úprave COVID automatu, aby sa okresy nedostávali do prísnejších stupňov a farieb len na základe počtu nakazených.