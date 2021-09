Lengvarský pracuje na viacerých krokoch ako zlepšiť situáciu sestier

Bratislava 8. septembra (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pracuje so svojím tímom na viacerých krokoch ako zlepšiť situáciu zdravotných sestier a znížiť ich odlev zo systému. Pre TASR to uviedla to hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová na margo upozornenia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA), že personálna kríza v ošetrovateľstve ohrozuje pacientov.



"Minister dal svojim odborníkom na rezorte pokyn napríklad na prípravu legislatívnej zmeny so zameraním na rozšírenie kompetencií sestier, tiež na prípravu strategického dokumentu so zameraním na zdravotnícke školstvo, ktorý bude definovať ďalšie kroky štátu v oblasti politiky zdravotníckeho vzdelávania s určením jasne stanovených cieľov a úloh," vymenovala Eliášová.



Rezort si dlhodobý nedostatok sestier uvedomuje, pracuje preto aj na na zmene platového ohodnotenia sestier. "Po skompletizovaní a sfinalizovaní prípravy materiálov a rokovaní bude rezort následne komplexne informovať," uistila hovorkyňa.



SK SaPA v stredu upozornila, že personálna kríza v ošetrovateľstve ohrozuje zdravie, bezpečnosť a životy pacientov. Vekový priemer sestier je 47 rokov. SK SaPA registruje stále viac ako 5290 sestier vo veku nad 60 rokov. Komora dodala, že ak by chcelo Slovensko dosiahnuť porovnateľný priemerný počet sestier ako v EÚ, potrebovalo by 46.000 sestier, reálne však v krajine pracuje 31.309 sestier. Chýba teda viac ako 14.000 sestier. Komora tiež registruje nové odchody sestier zo systému.