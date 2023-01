Lengvarský: Pri schvaľovaní reforiem som nevnímal politické zásahy

Bratislava 13. januára (TASR) - Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nevnímal pri presadzovaní reforiem v zdravotníctve politické zásahy. V rozhovore pre TASR pripomenul, že prešli naprieč celým politickým spektrom. Problém medzi ním a vtedajším ministrom financií Igorom Matovičom (OĽANO) sa podľa neho vyrábal umelo.



"Všetky reformy prešli, takže asi politická podpora bola. Necítil som tlak na rozhodnutia," doplnil Lengvarský. Podotkol, že pred schvaľovaním v Národnej rade SR sa zákony vopred konzultovali na parlamentnom zdravotníckom výbore.



"Podľa možností tam došlo v jednotlivých zákonoch k zmenám, väčšinou, samozrejme, k lepšiemu," ozrejmil. "Reformy prechádzali naprieč celým politickým spektrom. Zásahy som nevnímal. Bol to klasický legislatívny proces, kde sa mohol vyjadriť každý. Kompromisy sa v parlamente prijali tak, aby neohrozili hlavnú líniu zmien," dodal.



Problém medzi ním a vtedajším ministrom financií Matovičom sa podľa neho vyrábal umelo. "Dohodli sme sa na rozpočte, na platoch lekárov, tiež ostatné veci, ktoré riešime s ministerstvom financií nejakým spôsobom fungujú. Nevidím dôvod, aby vznikali fámy o našom vzťahu. Každý má nejaké svoje predstavy, on bol minister financií, bol zodpovedný za štátnu kasu," povedal Lengvarský. Pri rokovaniach podľa neho išlo o "umenie kompromisu".



Vzťah s Matovičom vníma ako korektný. "Ja tam nevidím nič, čo by malo niekoho vyrušovať. Normálne sme spolu komunikovali a strávili sme spolu veľa času či už pri komunikovaní s lekárskymi odborármi, pri diskusiách o rozpočte, alebo pri rokovaniach so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou," dodal.