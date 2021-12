Lengvarský: Reforma nemocníc je začiatkom upratovania v zdravotníctve

Bratislava 31. decembra (TASR) - Optimalizácia siete nemocníc, čiže reforma nemocničného sektora, je len začiatok upratovania v systéme zdravotníctva. Pre TASR to v bilančnom rozhovore povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Myslí si, že reformu vysvetlil dostatočne koaličným partnerom a tiež v regiónoch.



Prehodnocovať sa v nasledujúcom období majú jednotlivé typy oddelení. Šéf rezortu nevidí dôvod na rušenie tých pracovísk, ktoré spĺňajú podmienky, ktoré sa od nich vyžadujú. Priblížil, že keď jednotlivé nemocnice dostanú povolenie na zaradenie v určitom type, zdravotná poisťovňa bude mať povinnosť ich zazmluvniť. Ceny zmlúv sa budú podľa Lengvarského riadiť tzv. DRG systémom a katalógom výkonov. Reforma sa podľa neho nebude diať tak, že "niekto rozhodne o zrušení oddelenia a to sa na druhý deň zruší".







Niekoľko mesiacov sa bude realizovať proces, počas ktorého sa budú jednotlivé oddelenia hodnotiť. Do siete bude patriť každý, kto splní materiálno-technické zabezpečenie, personálne obsadenie, počty výkonov či spád. Ministerstvo podľa jeho slov nemalo doposiaľ žiadnu možnosť napríklad regulovať zmluvy so zdravotnými poisťovňami.



Minister tvrdí, že o tejto téme niekoľkokrát diskutoval so všetkými relevantnými hráčmi. Podľa jeho slov išlo o predsedov vyšších územných celkov, hlavných lekárov regiónu či riaditeľov nemocníc. Proces prípravy reformy sa podľa jeho slov pripravoval dlho.



"Niektorí si na tom urobili politickú kampaň, že ideme rušiť nemocnice. Nemocnice sa rušia samé už teraz. Bude ich ešte zopár, keď nebudú spĺňať, čo majú. Dnes to nejakým spôsobom regulované nie je. V najťažšej covidovej dobe zavrela Levoča svoje ARO oddelenie, pretože odišiel posledný lekár ARO. To s optimalizáciou siete nemocníc nemá žiaden súvis," dodal Lengvarský s tým, že nechce, aby k takejto situácii došlo opäť. Odvrátiť takýto stav by mala do budúcna práve reforma.