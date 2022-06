Lengvarský rokoval so šéfom WHO, témou bolo i duševné zdravie

Bratislava 3. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) rokoval na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 Bratislava Forum s generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosom Adhanomom Ghebreyesusom. Diskutovali o rozšírení spolupráce v oblasti duševného zdravia či problematike chýbajúceho zdravotníckeho personálu.



"Partneri na stretnutí diskutovali o posilnení primárnej zdravotnej starostlivosti, ako aj o oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory v rámci intenzívnejšej spolupráce s WHO," spresnil komunikačný odbor rezortu.



V rámci konferencie sa odprezentovali tiež výsledky výskumu Depression Scorecard, do ktorého sa zapojilo desať európskych krajín. Vyplynulo z neho, že starostlivosť o ľudí s depresiou sa musí zlepšiť. "Depresiou trpí 3,8 percenta ľudí na celom svete, z toho päť percent dospelých a ešte viac ľudí nad 60 rokov. Tak ako sme sa snažili riešiť pandémiu ochorenia COVID-19, musíme sa teraz zamerať na boj s týmto narastajúcim problémom, ktorý sa týka celej spoločnosti," zdôraznil člen Výkonnej rady WHO Jozef Šuvada.



Aj pacientske organizácie zdôraznili, že je potrebné systém starostlivosti zlepšiť a zmodernizovať. "Pacienti s depresiou a ich rodiny si zaslúžia rovnaký strategický plán ako pacienti s rakovinou," upozornil riaditeľ Ligy za duševné zdravie Andrej Vršanský.



Téma duševného zdravia by pre Slovensko mala byť podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Róberta Babeľu prioritou. "Chceme motivovať na spoluprácu a zlepšovanie systémov zdravotnej starostlivosti nielen v našom regióne, ale aj ďalších krajinách," dodal.